「侯柯配」或「柯侯配」？ 侯友宜：盼盡快溝通得出結果

藍白政黨協商昨登場，僅談到立委及雙方共同政見。外界關注總統參選人究竟是「侯柯配」還是「柯侯配」？侯友宜昨受訪表示，目前一切進入政黨協商階段，盼政黨協商過程愈快愈好，畢竟時間不等人，雙方支持者不但不耐煩也非常焦慮，已逐漸湧出情緒，希望盡快一場又一場的溝通，得出一個結果。

對於外界認為總統參選人產生方式可能會有點困難，侯友宜參加「台灣觀光產業現在與未來聯誼餐會」受訪時表示，雙方之前想法不同，一邊要在十月卅一日做全民調、一邊是十一月五日做民主開放式投票，但現在時間已來不及；進入政黨協商階段後，他與國民黨主席朱立倫態度相同，會盡最大努力，以最友善方式來協商，在總統參選人、政黨輪替、藍白合這局不會缺席。

媒體追問，外界有傳聞指朱立倫的行為是要「賣掉」侯友宜？侯先往左後方看著朱立倫笑說：「朱立倫不是在這裡嗎？」朱也接著回應：「你這是幫綠營見縫插針？這不可能。」

朱立倫說，他與侯友宜在事前、事後保持聯繫，他的角色是國民黨主席，也是侯友宜競選總部主委，兩人立場一致，最重要的目標是為了台灣好，不是為個人，不是為政黨；他參加觀光產業聯誼餐會，就是特別要向大家報告，錯誤政策傷害台灣有多深。

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