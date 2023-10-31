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二次會將納侯友宜 藍白都不想拖

聯合報／ 記者侯俐安林銘翰／台北報導
國民黨總統參選人侯友宜（中）昨天與國民黨主席朱立倫（右）出席觀光產業聯誼餐會。侯強調，在總統大選、藍白合作達成政黨輪替這一局，不會缺席。記者蘇健忠／攝影
國民黨總統參選人侯友宜（中）昨天與國民黨主席朱立倫（右）出席觀光產業聯誼餐會。侯強調，在總統大選、藍白合作達成政黨輪替這一局，不會缺席。記者蘇健忠／攝影

藍白合首場「政黨協商」昨登場，兩黨主席朱立倫柯文哲共同指出下次會議將納入國民黨總統參選人侯友宜；何時談？兩人皆稱愈快愈好，但截至昨晚，二次會議時間未定。侯友宜競選辦公室發言人黃子哲表示，雙方陣營都有時間緊迫壓力，也都希望不宜久拖。

昨政黨協商會後，朱、柯共同舉行記者會。朱立倫兩度指出，雙方針對共同理念九月已談過，十月初本就要開記者會，「很可惜延宕一段時間」，也讓民眾不耐，甚至憤怒，他為此感到抱歉；昨先針對雙方共同理念、政見、立委交換意見，雙方堆疊善意，總統方面因限於時間，希望愈快愈好，做到圓滿。

對於過去討論的全民調與民主初選方式，朱立倫說，之前討論的方案都已不存在，現在進入新階段，就是政黨協商，也會包含侯友宜在內，希望達到民眾所期待的目標。

朱立倫強調，這是台灣民主新的一個世代，過去「一黨獨大、贏者全拿」時代將結束，藍白陣營要共同政黨合作、包容多元。

柯文哲也說，這場會議將在歷史上讓人們知道「合作比對抗好」，合作不可能百分之百相同，但能養成互相討論、合作的文化，將是這場會議最大意義。

柯文哲說，為了台灣的長治久安，目前這種贏者全拿、毫無制衡、有權無責的政治體制，的確需要改變，台灣要走出過去兩極對抗的社會氛圍，二○二四年是個契機，台灣必須往前進；過程一定會遇到問題，但是大家要努力克服。

對於總統人選的協商，黃子哲表示，侯友宜和朱立倫二人立場一致，有共識希望政黨協商不宜久拖。柯文哲競選辦公室發言人陳智菡則表示，藍白整合已無法再拖，民眾黨還是希望透過公平公正方式，確定最強的總統參選人組合；盼能盡快完成三邊會談。

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