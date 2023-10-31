觀察站／民眾爭相握手合照 侯友宜找回昔日氣勢

國民黨總統參選人侯友宜昨天中午到南港展覽館參加「台灣觀光產業現在與未來聯誼餐會」，席開六百桌，超過六千名觀光業者，場面浩大。侯友宜重批民進黨政府的觀光政策，並保證若當選總統，會讓國際來台旅客達到一千八百萬人次，現場反應熱絡程度，連侯團隊都感到驚訝。

侯致詞結束後，逐桌致意，群眾爭相搶自拍、握手，每桌都停一段時間，全程約花上一個小時，相比以往造勢，人氣有明顯上升之勢。

侯友宜以往參加的造勢雖然熱鬧，但有部分場合群眾熱情程度偏低，有些民眾明顯是配合動員。不過，侯友宜在歷經數月選戰，民調爬升，談話更有自信，人氣似有回流，昨天造勢已有當初侯友宜競選新北市長時的氣勢與氛圍。

昨天對侯陣營言，可謂「大旱遇甘霖」最佳寫照。侯友宜進場時被整排民眾團團圍住，光走上台就花了五分鐘。下台逐一與民眾致意時，幾乎每桌民眾都拿起手機搶著合照，侯友宜寸步難行，還要幕僚協助開道。現場還有坐在較遠處的業者喃喃：「他怎麼沒有來我們這邊？」

侯花了約一小時才走完全場，一般造勢場合已許久不見如此熱情的情形，人氣與數月前有明顯提升。

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