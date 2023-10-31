觀光業相挺 侯友宜：陸客陸生列優先

兩岸觀光禁團令未解，數千名觀光業者昨齊聚餐敘，疾呼盡速開放台灣旅行團赴陸。國民黨總統參選人侯友宜昨受邀出席，開出觀光支票，稱當選總統後，兩岸展開交流對話，陸客、陸生必列優先，四年任內拚來台國際觀光客達一八○○萬人次，「台灣要的是客機，不是戰機，創造和平好時機」。

台灣旅行團近日在新疆發生車禍，造成一死三傷，外界將矛頭指向民進黨政府遲未解除台灣組團赴大陸旅遊的「禁團令」，導致旅客只能私下組團，無法獲得保障。侯友宜昨天重批，政策的錯誤，才造成我國觀光「慘」業。

中華民國旅行商業同業公會全國聯合會及全台各地旅行公會、台灣海峽兩岸旅行發展協會等多個觀光公會團體，昨午於南港展覽館舉辦「台灣觀光產業現在與未來」聯誼餐會，不僅席開六百桌，更動員全台數千名業者餐敘。除侯友宜外，國民黨主席朱立倫、桃園市長張善政、台北市長蔣萬安等國民黨人士皆出席，現場宣布力挺侯友宜，宛如選舉造勢大會，與會者頻高喊「侯友宜凍蒜、國民黨勝利」。

侯友宜致詞時指出，因為兩岸一直沒有辦法交流溝通，在地緣政治上，大家非常擔心有事情會發生，相對的，很多陸客及國際觀光客也遞減，目前一到九月，只來了四三六萬人次的觀光人數，當中陸客從原本疫情前約二四○萬人次，如今降到只有十五萬人次，僅疫前的百分之六，他不禁說：「可憐哪。」疫情後的台灣國際遊客恢復不到一半，比鄰近的國家恢復七成、甚至七成五還少很多。

侯友宜表示，錯誤的政策比什麼都嚴重，國家現在最主要的問題，就是在兩岸政策錯誤；他當選總統後，將定期召開行政院觀光會報，並召開國是會議，觀光預算將增加一至兩成，擴大航站布局。

台灣海峽兩岸旅行交流協會理事長姚大光指出，二○一六年，台灣一八○○萬出境人次，其中六二○萬人次赴陸；同年台灣一○二三萬入境人次，其中四一二萬來自大陸。台灣如今無法組團赴陸，陸客也不能來台，兩岸不交流，台灣旅行業損失四成生意。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽也提及，台灣四千家旅行社，九成都有發團到大陸，但兩岸觀光卡關，許多帶大陸團的華語領隊無法工作，影響從業人員生計。他呼籲政府盡速開放台灣旅行團組團赴陸。

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