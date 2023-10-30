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藍白協商總統人選 朱立倫：進入全新階段會納侯友宜

中央社／ 台北30日電

國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲今天舉行政黨協商會議，總統人選產生方式仍未確定。朱立倫表示，之前討論的方案都不存在，新的階段就是進入政黨協商，也會包含國民黨總統參選人侯友宜在內，希望能夠達到民眾期待的目標。

國民黨民眾黨政黨協商會議今天上午登場，朱立倫、柯文哲兩人在上午9時30分許到場，兩人不約而同都穿上深藍色系的西裝搭配白襯衫，並繫上藍色領帶。

雙方在發表簡短談話後，隨即於9時35分開始閉門會談。經過一個半小時的會談，兩人在上午11時許步出會場，召開記者會，發表共同聲明，包括進行台灣第三波民主改革、重啟兩岸對話，持續推動交流、總統應赴立法院進行國情報告，在立委席次上，雙方相互支援、將席次最大化。

朱立倫表示，他今天向柯文哲表明，因為拖了一段時間，有很多的民眾會不耐甚至憤怒，他表示抱歉，會努力加油，希望大家再給一點時間，持續把可以完成的部分先完成，堆疊善意，大家坐下來好好討論。

他說，他跟柯文哲的共同目標就是希望台灣能夠再深化民主，第三波民主是非常關鍵的時刻。民主獨裁、獨大政黨等這些都要過去，希望透過這波政黨合作，讓國民黨、民眾黨共同宣示，為台灣未來第三波民主做出共同承諾。

朱立倫指出，未來雙方會合作、共享及相互支援，並推動共同理念，對於不同的部分，能夠相互包容。對於台灣未來的民主能夠擴大參與，更能夠達到監督制衡。在這樣的目標上，持續堆疊善意，雙方不管在兩岸、能源政策及財政改革等方面都有非常多的共識。

柯文哲表示，為了台灣的長治久安，目前贏者全拿、毫無制衡、有權無責的政治體制必須修改，2024是台灣走出兩極對抗社會氛圍的契機；台灣必須往前進，面對問題是解決問題第一步，在過程中要努力克服，今天會議很重要的意義是「合作還是比對抗好」。

柯文哲表示，合作不可能百分之百完全相同，但可養成互相討論並合作的文化，這是政黨協商在歷史上的最大意義。

對於未來是否開放讓柯文哲幫藍營立委參選人站台，朱立倫表示，現在是確定雙方會在立委選舉中相互支援，至於開放站台的部分，希望等總統人選協調完成後，再做共同協商。

媒體詢問，國民黨是否認同民眾黨所提的國會三黨不過半，還是要力拚單獨過半。朱立倫指出，不管如何，都希望國會過半，但即便國民黨單獨過半，也不會一黨獨大，一定會結合所有能夠結合的朋友，他跟柯文哲都有這樣的共識，努力達到藍白國會席次極大化。

侯友宜日前曾表示選舉不合作就沒有所謂的聯合內閣，也沒有民主式初選及全民調。朱立倫表示，之前討論的方案都不存在，現在是進入新的階段，就是進入政黨協商，也會包含侯友宜在內，希望能夠達到民眾所期待的目標，會持續努力加油。

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