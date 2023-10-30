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藍白合會議結束 侯友宜堅定高呼不會缺席總統談判

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
侯友宜表示，他在會前與會後都有與朱立倫聯繫，他們有共同目標與方向，都期盼在政黨合作下，全心全意完成政黨輪替。侯還提到，「我在總統及政黨輪替，我不會缺席」。記者張睿廷／攝影
侯友宜表示，他在會前與會後都有與朱立倫聯繫，他們有共同目標與方向，都期盼在政黨合作下，全心全意完成政黨輪替。侯還提到，「我在總統及政黨輪替，我不會缺席」。記者張睿廷／攝影

藍白合會談結束。國民黨總統參選人侯友宜今天與國民黨主席一齊出席台灣觀光產業現在與未來聯誼餐會。侯友宜表示，他在會前與會後都有與朱立倫聯繫，他們有共同目標與方向，都期盼在政黨合作下，全心全意完成政黨輪替。侯還提到，「我在總統及政黨輪替，我不會缺席」

至於究竟是侯柯配還是柯侯配？侯友宜表示，目前已進入政黨協商，雙方之前一邊是10月31日要全民調、一個是11月5日要民主開放投票，皆已來不及，一切進入到政黨協商，期待政黨協商過程越快越好，時間不等人，雙方的支持者不但不耐煩，也非常焦慮，慢慢開始湧出情緒，希望大家能盡快一場又一場溝通，得出一個結果。

另外，外界認為總統產生方式可能有點困難。侯友宜回應，已進入政黨協商階段，他與朱立倫同樣態度，都會盡最大努力，以最友善方式，好好協商，他們在總統、政黨輪替、藍白合這局都不會缺席。

至於外界有傳聞說朱立倫賣掉侯友宜。侯友宜聽到該問題先往左後方笑著說，「朱立倫不是在這裡嗎？」朱立倫也接著回應，這不可能，他們在事前、事後都保持聯繫，他的角色是國民黨主席，也是侯友宜競選總部主委，立場一致，最重要的目標是為了台灣好，不是為個人，不是為政黨。今天到這場活動，就是特別要向大家報告，錯誤政策傷害台灣有多深。

2024選舉 2024總統選舉 藍白合 侯友宜 朱立倫

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