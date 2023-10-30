藍白政策立委先合作 總統人選未定
藍白確定會在立委與政策上合作，但是否要共推人選還要再等等！國民黨主席朱立倫與民眾黨主席柯文哲30日上午於台北市市長官邸藝文沙龍舉行政黨協商，有先期共識，但總統人選方面，國民黨主席朱立倫表示會儘快討論，柯文哲則說尊重國民黨安排，但要雙方同意的方式進行評比。
若執政將組聯合政府
國民黨主席朱立倫與民眾黨主席柯文哲30日上午於台北市市長官邸藝文沙龍舉行政黨協商，雙方以「建立聯合政府方式」、「爭取立委席次極大化」，以及「最強在野總統候選人產生方式」等3大重點為討論主軸。
會後，雙方召開聯合記者會，宣布四點結論。1.共同進行台灣第三波民主改革，避免一黨獨大、贏者全拿的民主獨裁，更進一步深化民主。被問到國民黨要全面配合民眾黨「聯合政府」的主張時，朱立倫則保證，若國民黨國會過半，也願意組聯合政府。
憲政問題有共識
2.對於未來發展的共識。在兩岸方面，恢復台海和平與穩定，並依據中華民國憲法與兩岸人民關係條例，在對等、尊嚴、友善的原則下重啟兩岸對話，持續推動交流。能源方面則共同主張「環境永續」、「國家安全」、「人民健康」、及「有序轉型」、堅守「財政紀律」等原則目標。
3.在現行的憲政體制下，國會的功能可再一步強化。總統應赴立法院進行國情報告，聽取各個立院黨團建言後，再補充報告，行政院長應獲得立法院的多數支持，重要部會首長應赴立法院聽證報告，18歲公民權配合未來修憲，其他重大改革議題，待召開國是會議繼續討論。
立委站台還要等
4.兩黨同意於2024大選共同努力，發揮一加一大於二的功效。在立委席次上，雙方相互支援、將席次最大化。被媒體問到柯文哲可否幫藍營立委候選人站台？朱立倫表示，要等到總統人選確定如何合作後再進行討論。
被問到是否要「侯柯」或「柯侯」配時，柯文哲則說，會尊重國民黨的安排，但希望決定正副手要是雙方都願意，且以公平公正的方式選出。由於國民黨總統候選人侯友宜曾於26日表示，不合作就沒有聯合內閣，對此朱立倫表示，之前的全民調與民主初選等方案確實不復存在，但會持續與柯文哲協商。
總統人選儘快討論
柯文哲也說，他堅持合作要有兩個原則，有共識的先解決，還有尊重當事人意願，因此未來協商一定會納入侯友宜，不過下次的具體時間，朱立倫僅表示，會儘快與侯友宜討論，「愈快愈好」。
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