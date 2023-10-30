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賴清德演講遇學生質疑回答「得過且過」 稱88槍擊案始作俑者非民進黨

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source：FB／賴清德

文／陳宣懿

副總統、民進黨總統參選人賴清德昨（26）日到海洋大學演講，談海洋國家願景，遇到學生提問質疑賴清德先前演講時回答問題的態度是「得過且過」，海大校長許泰文兩度打斷學生發言，賴清德連忙緩頰表示，「沒關係，給他問，學生有自己的想法。」對此，提問學生當場也回應，「謝謝賴副總統的寬宏大量」。事後許泰文表示，他無意干擾學生，只是希望聚焦海洋政策。

賴清德稱88槍擊案始作俑者非民進黨　網友：一句不是民進黨，就不用負擔執政責任？

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/10/26）統計調查，昨（26）日賴清德的探索概念主要分為兩個部分，分別是海大演講學生提問「得過且過、88槍」，以及中國國台辦發言「台獨騙子、無賴至極」。有學生表示，賴清德曾經說自己是選下一任4年，不是未來10年的總統，他認為，「這種『得過且過』的心態，作為一個總統候選人來說不太妥當。」

另外還有一位學生提問，直指民進黨綠電爭議包含台南學甲槍擊案，不過，賴清德回應，主嫌王文宗是國民黨在學甲地區的重要資產，涉及88槍擊案的始作俑者並不是民進黨。對此，有網友表示，「一句不是民進黨就不用負擔執政責任？」、「始作俑者不是黨，所以治安敗壞也不關黨」；但也有人認為，「主謀就藍白粉啊，民進黨是受害者好嗎」。

國台辦嗆「無賴至極、台獨騙子」　賴清德：做法有失國格

此外，賴清德的探索概念也出現「台獨騙子、無賴至極」，中國國台辦發言人朱鳳蓮砲轟賴清德，指出賴清德幹著台獨的勾當，卻打著和平的旗號，可謂是「無賴至極」。她批評，賴清德正從「台獨瘋子」變身「台獨騙子」。對此，賴清德回應，中國這樣的做法有失國格，也有傷中國在國際上的形象。有網友表示，「要罵金孫也只有我們台灣人自己可以罵啦」；還有人認為，「笑死獨不獨都要嘴」、「對面開始助選了？」、「選舉又來幫催票了」。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年10月26日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『賴清德』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。

*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。

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