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綠營打國安牌 賴清德稱中共最希望藍白合

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬李文德謝進盛劉懿萱／連線報導
民進黨總統參選人賴清德（中）。聯合報系資料照片
民進黨總統參選人賴清德（中）。聯合報系資料照片

民進黨總統參選人賴清德昨天大打國安牌，他到新北市淡水區為黨籍立委參選人何博文輔選時表示，這場選舉需要台灣人團結一致，「因為中國已開始介入選舉」，包括對台商查稅、共機威嚇台灣。賴也批評民眾黨擬提名台灣新住民發展協會理事長徐春鶯為不分區立委，指她曾是共產黨員，若接觸國防外交機密，台灣將更危險。

賴清德說，光一個國民黨立委馬文君，潛艦國造就變困難，又多一個共產黨出身希望中國統一台灣的人做不分區立委，台灣將更危險。

賴清德昨天上午先前往新竹縣第二選區立委參選人曾聖凱後援會成立大會，媒體詢問，國民黨總統參選人侯友宜批賴清德兩個主張就是台獨跟台獨工作者，賴回擊，侯這些批判、攻擊對選情沒幫助，希望侯可以加油，多提出對國家未來發展福國利民的政見。

賴清德指出，中國企圖干預的各種手段都已經紛紛出籠，如果大家問魔鏡：「全世界最希望下架民進黨的是誰？」魔鏡一定會回答「中國共產黨」，因為民進黨不接受一個中國原則的九二共識，也不會想要跟中國洽簽以一個中國為前提的服務貿易協定，更不可能去簽和平協定，讓台灣步上西藏的後塵。

賴清德表示，如果再問魔鏡：「最希望藍白合的是誰？」答案也一定是「中國共產黨」，因為中國共產黨希望在台灣扶植一個親中的政權，這樣對於付出併吞台灣的代價，相對來講少很多。

2024選舉 2024總統選舉 賴清德 台獨 藍白合 馬文君 徐春鶯 曾聖凱 九二共識 侯友宜

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