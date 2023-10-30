朱柯會今談藍白合 協商建立聯合政府、立委席次極大化

藍白整合進入政黨協商階段，國民黨主席朱立倫、民眾黨主席暨總統參選人柯文哲「朱柯會」今天上午登場，進行首場黨對黨會議，雙方將協商建立聯合政府方式、爭取立委席次極大化。朱立倫說，支持者對藍白合已從不耐轉為憤怒；柯文哲說，「（藍白會議）開到有共識為止」。

今天先協商立委與政見 侯不出席

據了解，今天協商若順利，藍白將共同敲定區域立委，以及能源和兩岸政見。並將視協商氛圍，擇日進行國民黨總統參選人侯友宜、朱立倫和柯文哲的「三方會談」，這場會談也將是決定如何選出最強總統參選人的關鍵。朱強調，一定會是侯友宜、朱立倫、柯文哲，一起坐下來談。

對協商期限，朱昨兩度強調，支持者希望愈快愈好，「太多支持者已從不耐轉為憤怒，不希望影響整合結果」。

侯友宜和朱立倫昨天共同出席「全國客家挺侯後援會」成立大會。針對今天協商，侯不出席，朱立倫表示，他是國民黨主席，也是侯友宜競選辦公室主委，與侯立場完全一致。侯友宜也說，他相信兩黨協商會持友善開放態度，「我們都已經各就戰鬥位置，會團結在一起」。

朱：整合不到最後關頭 絕不放棄

朱立倫表示，今天會面將先談立委與政見，國民黨會盡力把比較有共識的部分盡力完成；如有時間，會談到總統組合方式的基本態度。尚未達成共識的部分，他和侯都願盡最大努力完成目標，整合不到最後關頭，絕不放棄。

柯文哲昨天表示，政黨之間的協商，有時候要尊重對方的意見，不過大家不用太緊張，「這種協調，放心好了，不會說一次就完成，一定是有陸陸續續在談」。柯文哲說，他知道現在時間很緊迫，雙方幕僚都很積極在穿梭，如果第一場談完，大家都表明態度，各自回去再回來，「應該會一場一場開，開到有共識為止。」

藍白整合進入政黨協商，國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲（圖）今天上午會面。記者葉信菉／攝影

民眾黨：公平透明 結合在野力量

民眾黨表示，國內有高達六成民意期待二○二四年政黨輪替，柯文哲也以具體行動回應民意，希望以開放的胸襟，透過公平透明的辦法結合在野力量，終結「新黨國、新威權、新潮流」，開創長治久安的台灣新政治。

對於朱立倫的說法，柯文哲競選辦公室發言人吳怡萱說，既然雙方已經進入政黨協商，就以黨對黨的方式溝通，朱、柯坐下來協商，至於有沒有加入侯友宜，柯辦尊重國民黨的安排。

「朱柯會」上午九時卅分在台北市長官邸藝文沙龍登場，朱、柯將各帶幕僚協商，目前規畫會談一小時後，十時卅分舉行聯合記者會。

商品推薦