聽新聞
test
0:00 / 0:00
郭辦：11月2日前送連署書
國民黨與民眾黨今天進行政黨協商，民眾黨總統參選人柯文哲近日稱政黨合作應納入鴻海集團創辦人郭台銘，郭辦發言人陳家頤昨表示，「郭柯合、在野整合一直是我們的目標，也一直往這方向努力推動」。
郭台銘連署十一月二日截止，郭已很長時間未公開亮相，外界傳他萌生退意。
陳家頤說，「完全沒這回事」，連署兩周已達標，郭勤走基層，實際到各地了解民眾需求，認真握每雙手爭取支持與認同，這段時間一直按自己步調走，十一月二日前會將連署書送到中選會。
郭台銘昨到板橋慈惠宮參加北台灣媽祖文化節祈福踩街活動，前天國民黨總統參選人侯友宜和國民黨主席朱立倫才到場。
郭向媽祖祈求兩岸和平，還有馬上即將面臨經濟海嘯與世界局勢變化，盼媽祖信徒能夠團結面對，讓台灣順利往前走。
👉2024選戰最前線
▪ 聯合報最新民調／賴清德30%領先 侯友宜、柯文哲旗鼓相當
▪ 聯合報最新民調／4成5盼下架民進黨 侯柯郭合作將贏15個百分點
▪ 聯合報最新民調／區域立委、政黨票支持度 看藍綠白政黨誰領先？
▪ 不斷更新／2024立委大選！看選區範圍、各政黨提名名單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言