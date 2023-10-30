郭辦：11月2日前送連署書

國民黨與民眾黨今天進行政黨協商，民眾黨總統參選人柯文哲近日稱政黨合作應納入鴻海集團創辦人郭台銘，郭辦發言人陳家頤昨表示，「郭柯合、在野整合一直是我們的目標，也一直往這方向努力推動」。

郭台銘連署十一月二日截止，郭已很長時間未公開亮相，外界傳他萌生退意。

陳家頤說，「完全沒這回事」，連署兩周已達標，郭勤走基層，實際到各地了解民眾需求，認真握每雙手爭取支持與認同，這段時間一直按自己步調走，十一月二日前會將連署書送到中選會。

郭台銘昨到板橋慈惠宮參加北台灣媽祖文化節祈福踩街活動，前天國民黨總統參選人侯友宜和國民黨主席朱立倫才到場。

郭向媽祖祈求兩岸和平，還有馬上即將面臨經濟海嘯與世界局勢變化，盼媽祖信徒能夠團結面對，讓台灣順利往前走。

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