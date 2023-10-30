冷眼集／大型政治實驗 在野黨危機或轉機？
民調顯示超過百分之六十的民眾希望下架民進黨，但眼看在野黨「藍白合」變「藍白拖」，近來藍營基層不滿，直指「不合未必輸」聲浪出現，與其說是氣話，不如說是失望。一場朱柯會，牽動二○二四大選走向，對在野黨是危機或轉機，朱立倫、柯文哲、侯友宜三名主角，都將動輒得咎。
二○二四總統大選可說是史上最複雜的一場選舉，過去雖有政治意識形態較接近的「國親合作」，但「藍白合作」難度更高，也缺乏依循途徑。從「黃金（黄珊珊、金溥聰）會談」到今天「朱柯會」，都可說是一場大型政治實驗。若談成，後續如何確保穩紮穩打，並嚴防不再橫生變數，都是難題；若談不成，國民黨也必須做好最壞的打算。
距離總統大選登記倒數三周，首場朱柯會將端出「合作」前菜；但如何產生最適合的總統人選組，才是在野合作主菜。如果沒有談成，雙方可能從兄弟登山變成競爭對手，代表國民黨談判的黨主席朱立倫也勢必大傷。也因此，近來藍營氣勢升溫之時，基層會出現「不合未必輸」聲音，更開始翻出柯過去遊走民進黨紀錄，一股反柯力道正在醞釀。
固然過去雙方曾拋出「全民調」或「民主初選」，並在三周爭執不下後，已經證明難以執行。但此時若雙方談成，政黨協商結果是如何產生、程序為何，外界難免有所好奇、甚至質疑，不得不慎。更進一步，談成後可不可行，也將在選戰中被嚴酷檢驗。
政治有捨有得，侯友宜與柯文哲雙方各有長短與盤算。藍白雙方談判歷經衝突、溝通，能否進入妥協並達成最後共識，談判桌上的人都有責任。
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