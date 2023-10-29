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神隱6天 郭台銘接宗親會理事長

聯合報／ 記者程遠述／台北報導
數天沒有公開行程的鴻海創辦人郭台銘（圖右二），昨在台北宣布接任世界郭氏宗親總會理事長。圖／郭台銘辦公室提供
數天沒有公開行程的鴻海創辦人郭台銘（圖右二），昨在台北宣布接任世界郭氏宗親總會理事長。圖／郭台銘辦公室提供

鴻海創辦人郭台銘二十三日至今已六天沒公開行程，他昨天出席世界郭氏宗親總會活動，並接任第十二屆世界郭氏宗親總會理事長；郭台銘在活動前對媒體提問，僅說「我們全力拚連署」，至於鴻海集團旗下的富士康遭到中國大陸相關部門調查一事，郭台銘無置評。

郭台銘出席郭氏宗親總會活動事前未發行程，僅會後由郭辦發布新聞稿。郭辦指出，郭台銘接任第十二屆世界郭氏宗親總會理事長，並由世界郭氏宗親總會榮譽理事長郭石吉遞交當選證書。

【記者陳恩惠／桃園報導】鴻海創辦人郭台銘拚連署進入倒數，桃園地檢署掌握情資，指轄內有連署站以買人頭填寫連署書，前天兵分多路搜索，約談十二人到案，包括曾以無黨籍參選市議員的趙宏勳，趙男坦承以每份兩百元進行連署，但否認有對連署人有行求、期約，由於有共犯未到案，檢方以串滅證之虞聲押禁見獲准，另名林姓被告十萬元交保。

2024選舉 2024總統選舉 郭台銘

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