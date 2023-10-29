賴清德控抹黑台南 藍反擊：還在胡扯

民進黨總統參選人賴清德昨天回防台南參加立委參選人林俊憲競選總部成立大會，他表示，這場總統選舉還在變化中，沒人知道最後有幾組人在選，但中國已經出手，國民黨得不到支持就抹黑台南是黑金城市，八八槍擊案涉嫌背後策畫的王文宗是國民黨中央委員、朱立倫競選總統學甲後援會主任，也是謝龍介參選市長後援會幹部。

賴清德又指，國民黨的人敢開槍竟然不敢當，還將責任推給民進黨，大家不能中國民黨的計，電視廣告都是胡說，如果說開槍，「新北市難道沒有開槍？新北市開幾槍？」所以我們也沒說因為新北市發生開槍就說新北市是黑金的城市，我們也從來沒這樣說過，大家就事論事。

謝龍介駁斥，有影片、照片為證，賴清德還在胡扯。在影片中可以看到賴清德「昔日狂捧、今日開槍」，賴清德二○一三年參加學甲舉辦的魚躍龍門虱目魚嘉年華活動，在致詞時足足喊了十次「文宗兄」，還說到非常感謝王文宗對學甲的付出，並且還擔任王文宗父親喪禮點主官，對王文宗稱兄道弟，難道賴清德是失憶了？

謝說，賴上任民進黨主席時回到故鄉帶頭道歉，一一點名市長、立委、議員鞠躬道歉，不就坐實了民進黨這幾年對台南的傷害嗎？如今一直狡辯，難道是心裡有鬼，不願意面對自己台南市長任內對台南造成的傷害？

民眾黨總統參選人柯文哲昨天實地走訪台南漁電共生案場，他表示，文蛤養殖地上蓋滿光電板，有文蛤養殖業者透露，濕地被光電板蓋住，照不到陽光，小魚小蝦難以長大。有養殖業者憂心，以後光電板拆除之後，生態豐富的環境也回不去，另有民眾陳情，光電板拆了後，重新養育文蛤卻大量暴斃。

柯強調，錯誤的政策比貪汙更嚴重，最嚴重的不是犯錯，而是明知政策錯誤而硬要做。做不到的能源政策不要再自欺欺人，不要為了緊抱反核神主牌，放任光電亂蓋。

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