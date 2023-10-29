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藍白政黨協商 朱、柯最快明會面

聯合報／ 記者屈彥辰林縉明程遠述卜敏正宋原彰／綜合報導
藍白合進入政黨協商階段，民眾黨人士證實，雙方幕僚已經碰面。圖／聯合報系資料照片
藍白合進入政黨協商階段，民眾黨人士證實，雙方幕僚已經碰面。圖／聯合報系資料照片

藍白合將正式進入「政黨協商」階段，國民黨民眾黨幕僚前天會商確定協商的時間、地點與內容，國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲面對面的第一次協商，預計明天（三十日）登場，相關人士對此不證實也未否認，雙方將在今天公布確切的協商時間等細節。

相關人士表示，朱、柯黨對黨協商將討論的議題，包括藍白整合的機制、內容及時程，內容涵蓋如何產生最強總統侯選人組合、在野立委聯合輔選席次極大化、國會議長及未來執政後組聯合政府等，明天協商公開透明，有具體共識後，朱、柯也將向媒體做出說明。

民眾黨人士昨天也證實，雙方幕僚前天已經碰面，歷經一個多小時討論，初步對協商日期跟地點達成共識，預計今天下午透過新聞稿方式對外公布細節，期盼能持續朝推出最強參選人的目標，促成政黨輪替。柯陣營透露，會在友善的狀態下進行政黨協商，在野共同對手是民進黨參選人賴清德，希望透過協商提供更好的選擇。

前天雙方幕僚的會前會代表，國民黨由黨副秘書長、朱立倫辦公室主任江俊霆以及文傳會主委林寬裕、發言人楊智伃出席，民眾黨則由柯文哲競選辦公室主任周榆修、競選辦公室發言人陳智菡出席。

雖然沒有侯辦的代表，但知情人士表示，侯友宜與朱立倫想法一致並有共識，也保持密切聯繫，持續為藍白政黨協商努力。柯陣營認為，現在進入政黨協商階段，朱立倫代表國民黨，沒有違和感。

侯友宜昨保持善意，表示政黨協商一定開放友善，他也期盼柯一起面對藍白合作。侯說，他的態度一向對人友善且誠懇，他非常重承諾。他向柯喊話，既然要合作，每人要拿出最大誠意，站在對方立場互相設想，希望事情有美好的結果。

朱立倫表示，藍白如能合作，會創下台灣首次的跨黨派合作，此次與「國親合」不同，國親是系出同源，情況與現在不同。朱說明，民眾黨是另一政黨，有與國民黨相同的部分，也有不同的部分，所以侯跟他秉持誠心、耐心，促成最後的合作，把台灣的民主變成多元又包容，而不像民進黨民主獨裁。

柯文哲昨說，以阿戰爭才打六天，現在離十一月二十日總統登記還二十餘天，幕僚也有在談，對他這種急重症外科醫師二十天很漫長，「時間還很多，請大家不用緊張」。

「事緩則圓！」柯文哲說，很多事要遇到才能處理，像台灣過去沒有遇過聯合政府，第一次都相當困難，聯合政府像一種倡議，他希望自己在台灣定位是「這個人永遠為台灣帶來新改變」。

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