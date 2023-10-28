快訊

評／開放陸客自由行卻禁醫美簽證…別以國安之名 扯醫療後腿

聽新聞
test
0:00 / 0:00

涉買人頭填寫郭台銘連署書 民進黨今開鍘高市黨部執委

聯合報／ 記者古和純房荷庭王勇超／連線報導
郭台銘參選總統連署涉賄案，檢方證實民進黨高市黨部曾姓女執委也涉案其中。圖／取自民進黨高雄市黨部官網
郭台銘參選總統連署涉賄案，檢方證實民進黨高市黨部曾姓女執委也涉案其中。圖／取自民進黨高雄市黨部官網

鴻海創辦人郭台銘拚連署已進入倒數，高雄地檢署掌握情資，指轄內郭台銘連署站以兩百至一千元不等價碼，購買人頭填寫連署書，前天兵分六路展開搜索，帶回七名被告及十二名證人，其中包括高雄市府無給職顧問、民進黨高雄市黨部執行委員曾睿涵，也是高雄市小英志工協會總團長。

高市府發言人周璟瑜說，曾睿涵為無給職市政顧問，因涉及選罷法相關案件被告，市府已將其除名，目前全案已由檢調偵辦。民進黨高雄市黨部主委許智善表示，尊重司法調查，今日將召開臨時執評委會，建議開除黨籍，明快處置。

高屏檢方偵辦協助郭台銘參選總統不法連署案，清查屏東縣有三人以現金兩百元換取簽立連署書，高雄也查出曾睿涵以每分五百元價金，幫助郭台銘買人頭連署，但對相關案情，資金來源，曾女均避重就輕，檢方懷疑曾女背後有影武者，持續追查上游。檢方訊後依違反選罷法命曾女卅萬元交保。

另名曾姓女子被控主導購買人頭填寫連署書，數量超過五十分，犯罪事證明確，檢方聲請羈押禁見獲准；其餘涉案的盧姓男子、曾姓男子各以十五萬及卅萬元交保。

郭台銘競選發言人黃士修表示，最近每起涉嫌買票新聞，郭辦的法務團隊都第一時間清查，確認不是郭台銘的官方站點，人力派遣公司也再三宣導，務必遵守所有法規。所有連署站點和人力都有簽約，沒有績效以避免對價關係，傳出的買票案件很廉價，拜託要搞人也不要用這麼廉價的方式。

2024選舉 2024總統選舉 郭台銘 民進黨

延伸閱讀

涉郭台銘連署爭議！民進黨部執委丟市府顧問職 黨籍恐也遭開除

民進黨部執委涉幫郭台銘買連署書 高市府：除名顧問職

影／民進黨執委涉郭台銘連署賄選 藍營籲檢調搜索全台民進黨部

郭台銘連署爭議接連爆…連署行賄恐涉選罷法 法界這樣分析

相關新聞

藍白合卡關…侯酸柯拖延多少30秒 「我1秒決定」

「藍白合」持續卡關，兩黨總統參選人昨隔空交鋒。侯友宜向柯文哲喊話，「為國家人民，我一秒鐘可決定自己的生死，柯文哲拖過多少...

冷眼集／藍白「？」 再拖恐成「藍白戰」

國民黨總統參選人侯友宜拋出與民眾黨總統參選人柯文哲必須在選票上列在同一欄，喊話柯文哲趕快決定要不要合作，侯友宜「逼婚」，...

賴清德桃園造勢！直指「這區」是章魚哥 贏了就能當選總統

副總統、民進黨總統參選人賴清德今晚至桃園平鎮、中壢參與黨籍立委參選人劉仁照聯合競總成立大會、彭俊豪後援會成立大會，賴清德...

柯文哲給新死線同步找副手 侯辦批雙標：不可能一直拖下去

針對民眾黨總統參選人柯文哲今表示，政黨協商期限到11月20日，侯辦發言人李利貞表示，不可能等到那一天。

【專家之眼】失焦的選戰 無奈的選民

明年年初中央公職人員選舉投票日倒數計時已經不足百日，儘管距離正式登記參選日期還有相當時日，但幾乎所有打算投入選戰者，早就...

金溥聰與朱立倫搶藍白合主導權？侯辦斥有心人分化

針對有特定媒體報導侯友宜競辦執行長金溥聰與國民黨主席朱立倫搶爭藍白合主導權，侯競辦發言人錢震宇昨天嚴正駁斥，指相關報導內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。