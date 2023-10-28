聽新聞
test
0:00 / 0:00

藍白合卡關…侯酸柯拖延多少30秒 「我1秒決定」

聯合報／ 記者屈彥辰林縉明／台北報導
國民黨總統參選人侯友宜（圖）昨對「藍白合」卡關，向民眾黨總統參選人柯文哲喊話不要再拖。記者黃義書／攝影
國民黨總統參選人侯友宜（圖）昨對「藍白合」卡關，向民眾黨總統參選人柯文哲喊話不要再拖。記者黃義書／攝影

藍白合」持續卡關，兩黨總統參選人昨隔空交鋒。侯友宜柯文哲喊話，「為國家人民，我一秒鐘可決定自己的生死，柯文哲拖過多少卅秒還沒決定？」他籲柯不要再拖，並稱「要不要娶嫁我說了算」；柯則回，藍白合不是侯說了算，他也畫下死線，指政黨協商最後期限是十一月廿日，超過就要登記了，就再也沒辦法。侯辦發言人李利貞回應，不可能等到那一天。

民眾黨總統參選人柯文哲昨強調，他要打破新黨國、新威權、新潮流，要把國家還給人民。記者葉信菉／攝影
民眾黨總統參選人柯文哲昨強調，他要打破新黨國、新威權、新潮流，要把國家還給人民。記者葉信菉／攝影
柯文哲昨天提出「聯合政府、團結台灣」理念，希望建立廉能、效率、公正、透明的聯合政府，推動「第三次民主改革」。柯表示，除了反對新潮流，所有的力量都可合作，要團結一切可團結力量，不僅是民眾黨、國民黨，也應包含鴻海創辦人郭台銘。

對於侯稱「選舉不合作，就沒聯合內閣」，柯回應，如果選舉不合作就都不合作，這是典型為個人利益妨礙全體利益，選後仍要有聯合政府，包括立法院正副議長選舉、國會委員會召委選舉、議案合作等，不該用個人利益綁架全體利益，藍白合不是侯說了算。

侯友宜表示，頭過而身才會過，如果選舉過程當中都無法合作，怎奢談聯合內閣跟立委選舉？他一生為國為民處在槍林彈雨，一秒鐘決定自己的生死，柯文哲自稱卅秒決定別人的生死，試問十天拖過多少卅秒？盼柯不要再拖。侯強調，自己一定會在政黨協商過程中，「我是最重要的角色，要不要娶，要不要嫁，不是媒人說了算，是我說了算」。

針對柯文哲表示政黨協商早就在進行，時間愈到後面愈困難，仍要有相關準備，政黨協商最後期限是十一月廿日，超過就要登記了，就再也沒辦法。侯辦發言人李利貞回應，柯文哲和黃珊珊都講過，十月底是最後期限，民眾黨還要找副手，照既有競選規畫向前走；同樣的，國民黨也是如此，不可能一直拖下去，民眾黨不應該雙重標準，只顧自己的規畫，卻要國民黨一直等下去。

2024選舉 2024總統選舉 柯文哲 藍白合 侯友宜

延伸閱讀

柯文哲拖延藍白談判？侯辦：花時間放話不如快決定日期

傳民眾黨不分區納陸配 柯文哲：為什麼不能有代言人

藍白合卡關 柯文哲：11月20日登記前、不要放棄

外界頻點名柯韓配 柯文哲：兩人交情好不要挑撥離間

相關新聞

藍白合卡關…侯酸柯拖延多少30秒 「我1秒決定」

「藍白合」持續卡關，兩黨總統參選人昨隔空交鋒。侯友宜向柯文哲喊話，「為國家人民，我一秒鐘可決定自己的生死，柯文哲拖過多少...

冷眼集／藍白「？」 再拖恐成「藍白戰」

國民黨總統參選人侯友宜拋出與民眾黨總統參選人柯文哲必須在選票上列在同一欄，喊話柯文哲趕快決定要不要合作，侯友宜「逼婚」，...

賴清德桃園造勢！直指「這區」是章魚哥 贏了就能當選總統

副總統、民進黨總統參選人賴清德今晚至桃園平鎮、中壢參與黨籍立委參選人劉仁照聯合競總成立大會、彭俊豪後援會成立大會，賴清德...

柯文哲給新死線同步找副手 侯辦批雙標：不可能一直拖下去

針對民眾黨總統參選人柯文哲今表示，政黨協商期限到11月20日，侯辦發言人李利貞表示，不可能等到那一天。

【專家之眼】失焦的選戰 無奈的選民

明年年初中央公職人員選舉投票日倒數計時已經不足百日，儘管距離正式登記參選日期還有相當時日，但幾乎所有打算投入選戰者，早就...

金溥聰與朱立倫搶藍白合主導權？侯辦斥有心人分化

針對有特定媒體報導侯友宜競辦執行長金溥聰與國民黨主席朱立倫搶爭藍白合主導權，侯競辦發言人錢震宇昨天嚴正駁斥，指相關報導內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。