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侯友宜提社宅政策 賴辦：新北經驗就是一場謊言

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
侯友宜提社宅政策，賴清德競選辦公室表示，新北經驗就是一場謊言。本報系資料照
侯友宜提社宅政策，賴清德競選辦公室表示，新北經驗就是一場謊言。本報系資料照

國民黨總統參選人侯友宜今天舉行住宅政策記者會。民進黨總統參選人賴清德競總發言人戴瑋姍表示，綜觀侯友宜所提的政見，不僅早已是蔡英文總統這幾年來所積極推動的社宅政策，也與賴清德政見如出一轍，那何不給有執政經驗的賴接棒來做？戴瑋姍質疑，侯友宜團隊多次攻擊蔡政府的社宅政策，自己提出的政策卻是抄襲還加碼。

戴瑋姍表示，賴清德在2018年擔任行政院長任內，就已經主導成立了國家住宅及都市更新中心，讓社宅政策從過去的「中央補助，地方推動」，轉為「中央主導，地方配合」，截至今年9月底，全國直接興建社宅，包含已完成、興建中、已發包等的數量已經達到8萬9375戶，包租代管社宅推動也已達成6萬1355戶，合計推動社會住宅達15萬730戶。

戴瑋姍指出，賴清德更早在今年7月時提出居住三對策，內容包含「支持推動囤房稅」、「提高青年安心成家優惠貸款額度」、「社會住宅保障百萬租屋家戶」。其中社會住宅部分，更是確實衡量過需求及興辦能量，基於事實提出解方，因此精算出兩任總統任內共同達成「25萬戶的社會住宅」、 「25萬戶的社宅包租代管」，以及「50萬戶的租金補貼」，總共100萬戶，保障租屋權益。

戴瑋姍質疑，侯友宜的居住政策，只提出所謂「120萬戶」，卻不敢說那些項目具體有幾戶，分明就是替自己留後路，只想用數字矇騙大眾。而侯友宜多次說要用「新北經驗」落實，但新北市不僅已近兩年社宅興辦量是0戶，過去更差點把社宅蓋成豪宅，所謂的「新北經驗」根本就是一場謊言。

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