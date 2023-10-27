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插旗侯友宜本命區？賴清德新北競總開幕 距市府400公尺

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
賴清德新北競總地點選在距離新北市政府400公尺處，極具插旗國民黨總統參選人侯友宜本命區意味。記者張曼蘋／攝影
賴清德新北競總地點選在距離新北市政府400公尺處，極具插旗國民黨總統參選人侯友宜本命區意味。記者張曼蘋／攝影

2024倒數，民進黨總統參選人賴清德新北市競選總部今正式營運，13名新北競總發言人群亮相，宣布正式啟動新北輔選列車，並推銷限量新北專屬募款小物，發言人戴瑋姍表示，「新北贏，全台灣一定贏」。由於賴清德新北競總地點選在距離新北市政府400公尺處，極具插旗國民黨總統參選人侯友宜本命區意味。

發言人群由新北13名年輕議員組成，由戴瑋姍擔任召集人，與鄭宇恩、張維倩、彭佳芸、廖宜琨、邱婷蔚、山田摩衣、李宇翔、翁震州、陳乃瑜、彭一書、黃淑君、顏蔚慈，替立委參選人及賴清德輔選。

戴瑋姍表示，地點選在這，是因為正對面是知名百貨公司，也離新北市府很近，會帶來很多人氣，而新北是賴清德的故鄉，新北贏，全台灣一定贏，13名發言人將會到新北各地輔選。

今13名競總發言人更穿新北競總專屬的限量募款小物「挺台灣polo衫」登場，戴瑋姍表示，捐款500元即可兌換一件，要透過獨家募款小物營造支持者的在地認同與光榮感，團結力挺出身新北的賴清德，另競總成立大會將在11月4日下午3點，在板橋第一運動場舉辦，高呼口號「新北站出來、三票顧台灣」。

民進黨總統參選人賴清德新北市競選總部今開幕，13名新北競總發言人群亮相，宣布正式啟動新北輔選列車。記者張曼蘋／攝影
民進黨總統參選人賴清德新北市競選總部今開幕，13名新北競總發言人群亮相，宣布正式啟動新北輔選列車。記者張曼蘋／攝影
民進黨總統參選人賴清德新北市競選總部今開幕，發言人由13名議員組成。記者張曼蘋／攝影
民進黨總統參選人賴清德新北市競選總部今開幕，發言人由13名議員組成。記者張曼蘋／攝影
賴清德新北競總今開幕，13名新北競總發言人群推銷限量新北專屬募款小物。記者張曼蘋／攝影
賴清德新北競總今開幕，13名新北競總發言人群推銷限量新北專屬募款小物。記者張曼蘋／攝影

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