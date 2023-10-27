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賴清德只處理趙天麟「鄭文燦沒事」 媒體人曝綠營內幕

聯合新聞網／ 綜合報導
副總統、民進黨總統候選人賴清德。記者陳正興／攝影
副總統、民進黨總統候選人賴清德。記者陳正興／攝影

近日民進黨立委趙天麟遭爆料與陸籍女子婚外情，行政院副院長鄭文燦也被爆出與女性親密影片，雙雙影響綠營選情。資深媒體人樊啟明指出，趙天麟火速退選，但是對於鄭文燦，民進黨總統候選人賴清德的高道德準似乎暫時收了起來，而總統蔡英文與鄭文燦的關係，也使得賴清德此時必須有更多的盤算。

樊啟明在臉書貼文指出，根據TVBS最新民調顯示，賴清德在女性支持度從39%下滑到31%，減少8%就格外引起注意。而民調訪問時間是從10/18到10/24，恰好碰上趙天麟的桃色風波，民調下滑恐與此有關。

樊啟明表示，趙天麟近三天在網路聲量高達四十萬筆，超過中共飛彈演習、香港反送中事件，因此賴清德必須在24小時內快刀處理大咖級的趙天麟，防止負面效應再擴散。

反觀同日發生的鄭文燦澳門疑雲，賴清德卻顯得保守低調，即使鄭文燦回應「自己不是影中人」，不過26日又曝光2011年台北地院民事合議庭法官傳喚證人的證詞記錄，接待鄭文燦、梁文傑在澳門「九號會所」私人招待所，會所的唱歌飲酒及陪侍小姐費用高達10萬元港幣（折合當時匯率約新台幣36萬元），爆料可議言行持續加碼。

樊啟明表示，賴清德標榜高道德標準，然而面對鄭文燦時卻隱藏起來，恐怕是因為在鄭文燦的背後有更大政治現實的考量。由於賴清德仍在競選總統，還需要有行政部門配合執行政策，鄭文燦是重要的助攻手，無法被取代，此外，鄭文燦還在賴清德、蔡英文間取得平衡，蔡英文在明年大選後還想維持影響力，鄭文燦就不能失勢，也使得賴清德此時必須有更多的盤算。

鄭文燦25日表示，該網路影片是移花接木，強調自己不是影中人，已透過律師提告散步影片的粉專。對於林為洲指稱鄭文燦再去澳門的說法，鄭文燦辦公室表示，惡意連結此次不實網路影片事件，穿鑿附會、任意影射，這不應該是言論自由的原意。

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