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民調藍白合超越賴蕭配 吳子嘉曝勝選關鍵：攻下「台中」就得天下

聯合新聞網／ 綜合報導
民進黨總統參選人賴清德（左）、國民黨總統參選人侯友宜（中）、民眾黨總統參選人柯文哲（右）。圖/聯合報系資料照
民進黨總統參選人賴清德（左）、國民黨總統參選人侯友宜（中）、民眾黨總統參選人柯文哲（右）。圖/聯合報系資料照

《美麗島電子報》26日公布最新總統大選民調藍白合支持度超越綠營，侯柯配以46.1%的支持度贏過賴蕭配的36.8%；柯侯配則以47.4%的支持度贏過賴蕭配的35.3%。美麗島電子報董事長吳子嘉表示，南北對抗的架構已經出現，現在是「誰攻下台中，誰就能得到天下」。

吳子嘉26日在《關鍵時刻》節目指出，國民黨內部調查藍白合支持度贏過綠營，剛好與美麗島電子報最新民調結果不謀而合，可見已是一個趨勢。現在台中由國民黨執政，台中市長盧秀燕很強，因此台中在選戰中扮演關鍵角色，「誰攻下台中，誰就能得到天下」。

吳子嘉表示，前總統陳水扁當年選舉就是決戰台中，雲林翻盤變鐵盤、中部則是大翻盤，以很小的差距勝選。他說，目前南北對抗架構已出現，過去幾個月都是賴清德一路領先，但民調卻一直無法爬升，甚至在三個月內支持度反跌7%，他質疑「是不是賴清德本身陣營出問題？」

吳子嘉表示，綠營一直認為賴清德勝券在握，因此不希望去刺激藍綠對決，讓非綠聯盟分裂，民進黨刻意放冷選戰，但若是藍白合對民進黨將非常不利，會是一個嚴重的警訊。

藍白合談判進入深水區，自國民黨總統參選人侯友宜提出可接受「柯侯配」，民眾黨總統參選人柯文哲未為回應。侯友宜今說，柯文哲30秒決定別人生死，他是1秒鐘決定自己的生死，柯不要再拖，並強調他是合作最重要的角色，要不要娶嫁，不是媒人說了算，是他說了算。

柯文哲今(27)也表示，聯合政府目的是要打破贏者全拿、毫無制衡、有權無責的政治體制，希望建立新思維，解決30年來藍綠統獨對抗，相信美好台灣終究在台灣實現。

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