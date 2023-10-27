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新聞眼／逼婚說、砒霜說、情勒說 藍營質疑柯文哲合作誠意

聯合報／ 本報記者屈彥辰
民眾黨總統參選人柯文哲。記者黃仲裕／攝影
民眾黨總統參選人柯文哲。記者黃仲裕／攝影

藍白合進入政黨協商階段，為合作預留空間。不過，藍軍支持者看到主帥侯友宜不斷讓步還被羞辱，恐已全軍激憤，黨主席朱立倫必須在延長賽中安撫黨內情緒，而柯文哲更要拿出更大誠意，才不會辜負六成民眾的期待。

藍白合談判數周，侯友宜最後釋出善意，不堅持選正的，無論「柯侯配」、「侯柯配」都接受，但必須兩人在同張選票上。柯文哲不但沒接球，還持續發球，連續丟出「逼婚說」、「砒霜說」，還說自己每天都被情緒勒索，諷刺侯營先前提出開放式初選、全民調各占一半，一罐砒霜喝下去會死，喝半罐還是死掉，氣煞許多國民黨支持者。

政治合作講求誠信，有誠信而構築互信，互信中再帶點妥協讓步。藍白談判在檯面下已透過幕僚聯絡多時，雙方主帥不可能不知情，侯友宜的方案及善意也早就跟柯文哲當面提出，但柯營卻稱不知，甚至傳出柯欲找高雄市前市長韓國瑜擔任副手的傳言，藍營當然會質疑柯的用意是分化國民黨、試圖邊緣侯友宜，根本毫無合作的誠意。

國民黨迄今仍不放棄藍白合的可能性，欲努力至最後一刻，直到柯文哲揮一揮衣袖離去，不過，柯文哲恐怕無法如徐志摩瀟灑，因為藍白合不成就辜負六成民眾對政黨輪替的企盼，柯若不展現更大誠意，屆時恐無法避免民意的責難。

2024選舉 2024總統選舉 藍白合 柯文哲 侯友宜 情緒勒索 韓國瑜 朱立倫 民調

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