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侯友宜：藍白若選舉不合作 就沒聯合內閣

聯合報／ 記者侯俐安林敬家林縉明鄭媁／連線報導
國民黨總統參選人侯友宜昨表示，藍白合一定要志同道合，「總統、立委選舉是一起的，若選舉不合作，就沒有所謂聯合內閣」。記者許正宏／攝影
國民黨總統參選人侯友宜昨表示，藍白合一定要志同道合，「總統、立委選舉是一起的，若選舉不合作，就沒有所謂聯合內閣」。記者許正宏／攝影

藍白合」最強人選產生方式難產，進入政黨協商階段。國民黨總統參選人侯友宜昨表示，藍白合一定要志同道合，「總統、立委選舉是一起的，若選舉不合作，就沒有所謂聯合內閣」。民眾黨總統參選人柯文哲則說，過半民意希望政黨輪替，不希望雙方個人問題影響大局，「既然要政黨協商就政黨協商」，他與侯友宜、國民黨主席朱立倫三人是「基本咖」，時間必須雙方先聯絡。

侯友宜日前開出藍白合「全民調」或「民主初選」的「D-day」是十月廿五日。侯友宜昨表示，因為有時間壓力，現在不管是民主初選或全民調的時間都來不及了，只能進入政黨協商。他說，政黨協商就沒有全民調及開放式初選了，就由政黨協商討論出最棒的合作方式。

朱立倫則說，藍白在政見上有共同理想，大同小異、求同存異，「立委大部分已經完成了，我跟柯可以隨時宣示這部分」。他也公布國民黨廿六日早上最新民調，只要藍白合，至少贏百分之十以上。

柯文哲說，政黨合作本就有多個層面，基本政策、總統及立委選舉、立法院正副院長、各委員會召集人、各議題合作，和國民黨合作都沒問題，唯一爭議剩下總統選舉，唯一問題是比賽規則，國民黨用一看就不公平的比賽方式逼迫他接受，但若比全民調，要柯侯配、侯柯配，他尊重國民黨意見。

國民黨人士表示，進入政黨協商後就是由朱立倫、侯友宜與柯文哲協商，這是開創性的在野合作模式，什麼議題都可討論、層次也開放，沒有設限，除了總統人選，政策理念的契合、國會合作都會是討論焦點。

國民黨立委李德維建議，如果合不成，國民黨應設置斷點快刀斬亂麻，不可每天被柯文哲影響，消磨藍營黨內力量；國民黨一開始釋出最大善意與耐心，但柯文哲變來變去，國民黨支持者已開始慢慢感到不耐煩了，藍營沒有本錢一直耗下去。

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