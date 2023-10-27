賴清德海大演說 挨批「得過且過」

民進黨總統參選人賴清德昨到海洋大學演講，學生提問質疑賴先前演講回答問題的態度「得過且過」，校長許泰文兩度打斷學生發言，賴連忙緩頰說「沒關係啦，給他問給他問，學生有自己的想法」，氣氛尷尬。許泰文事後回應，他無意干擾學生，只是希望聚焦海洋政策。

賴清德演講國家海洋政策，一名學生提問指他看過賴前幾場校園演講，想討論賴回答問題的態度；他說，賴曾說自己是選下一任四年總統，不是未來十年的總統，但這種「得過且過」的心態，以總統參選人來說不太妥當。

校長許泰文打斷學生，請學生針對海洋政策、海洋願景來提問。賴清德隨即說「校長沒關係，今天就是要聽學生講」。學生繼續發言說，如果只談願景沒有什麼太大助益。許泰文此時第二度打斷學生發言，賴清德又緩頰，學生則回應「感謝賴副總統的寬宏大量」。

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