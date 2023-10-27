民意最前線／賴清德本命區 首投族喊政黨輪替

二○二四大選，藍綠白搶攻三百萬青年選票；面對低薪與高房價，青年族群卻正進入「Ｎ拋世代（宣告什麼都可以放棄）」。民進黨近八年完全執政，對現狀的不滿、對寒蟬效應及一黨獨大的憂慮，年輕人很有感；有年輕人說，過去「非綠不投」，這一次「只投非綠」，青年對民進黨的支持度正在流失。

民進黨鐵票倉台南市，不只七股在改變，返鄉種鳳梨十年的台南關廟青農楊宇帆描述日前在台南市區車流不少的開山路，竟出現封街流水席，民進黨在地重量級政治人物就坐在席間，這景象已年未見，「民進黨在台南太爽太安逸」。

楊宇帆說，高雄一度由韓國瑜當市長再遭罷免，現在市長陳其邁很衝，他半開玩笑說，下一任市長要投陳其邁。一席話也流露政黨輪替的必要，「民眾對於民進黨的好感在流失，不至於會厭惡到把票投給國民黨，但會不會投給民進黨，那又是另外一件事。」

台灣西部魚塭遍布光電板，當外界檢視能源政策後遺症時，光電正一步步侵蝕返鄉青年的未來。走進曾經「非綠不投」的台南七股，「首投族」、今年廿歲的第三代漁青吳冠毅說，看到家鄉被光電板大肆入侵，以及中山大學女學生向民進黨總統參選人賴清德提問卻被網軍狂打，覺得台灣又不是戒嚴時期，怎會搞成這樣？「我要投下第一張選票，看看能改變什麼。」

吳冠毅去年隨當地居民北上抗爭，換得台六十一線以西光電案禁審的保證。光電缺乏整合性規畫，衍生賄選、弊案，成為影響他投票意向的關鍵因素，他不諱言「就是絕對不投賴清德」。記者追問，綠能是未來趨勢，不怕其他參選人也會大肆種電嗎？他說，「至少我知道，一旦投給賴清德，就會延續既有政策。」

吳冠毅說，他與同學們都會去投票，雖然大家自認這一票沒有很偉大，但覺得任何一黨執政久了都會腐敗，政黨輪替是有必要的。

從「非綠不投」，有年輕人決定「只投非綠」。選人不選黨，成為年輕世代主流思維。但青年習慣透過短影音迅速了解時事，在網路社群表達立場卻顯得小心翼翼，主動聲援他人前，還要經過一番天人交戰。

不能言說的寒蟬效應，是網軍肆虐之下的結果，近期兩起事件，在青年社交圈廣為發酵。賴清德十月初到中山大學演講，一名女大生提問「目前您對於民進黨諸多的貪汙弊案，您有什麼解決的辦法？」全場學生鼓掌叫好，賴清德卻反問「哪一個具體事件，讓妳有這樣的想法？」女學生後來遭網路攻擊，被罵「來自深藍家庭」，連父親也被波及。日前，百萬訂閱網紅Cheap一句「罵民進黨會被抄家」，也慘遭側翼出征。

台大政治系陳同學說，Cheap說「以前可以盡情罵馬英九，充分言論自由的空間如今不見了」這句話，讓他和朋友們都對馬政府時代可以如何批評政府很好奇，當年他們年紀都還小，現在親身體驗的卻是，動不動就是看到誰又被圍剿了。

四年前的總統大選，民進黨「抗中保台」牌發酵，蔡英文獲得八一七萬高票，橫掃近七成青年選票；明年又是大選年，賴清德能否承接蔡英文的「青年能量」，青年、學子們一句「政黨輪替有必要」，似乎已經給了答案。

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