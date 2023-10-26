藍白合終究黃粱夢 輪替民意空留遺憾

藍白合首役協調失敗，雙方都表示將進入政黨協商：但學者分析，藍白合破局機率很大，主要是因為雙方政黨利益都有無法「為融入對方而自我消失」的壓力；只是，藍白若不合，形同保送民進黨候選人賴清德當選總統，恐讓期待政黨輪替的民意大大失望。

藍白陷入「囚徒困境」

侯友宜26日受訪時表示，時間已經來不及全民調或民主初選，「現在非常確定進入政黨協商」。而柯文哲26日也指出：「開放式初選時間來不及，也不公平，直接進入政黨協商最快」。可見雙方已無法透過任何遴選機制產生最強候選人，而走入政黨協商形同破局，只是討論未來權力分配而已，這部分國會方面的合作其實待投完票後再進行也不遲。

藍白為何難合作？師大政研所教授曲兆祥分析說，國民黨怕柯粉跑票，因此要求一定要柯侯的名字綁在一起，但兩人在一張選票上，若侯友宜贏得初選，因柯文哲的支持者偏向年輕族群，有些人一輩子可能沒投過國民黨，會轉而支持侯友宜的恐不到2成。

「相忍為國」無好處

「選總統是柯文哲相當在意的戰略目標！」曲兆祥指出，不管對手是侯友宜、鴻海創辦人郭台銘還是賴清德，他都不會讓步，寧可戰死也不會投降，戰術上雖有時軟硬兼施，但戰略目標不會改變。國民黨雖希望拉攏年輕柯粉，想要與柯綁在一起，但對柯文哲來說，國民黨當副手對他並無加分，且若國民黨比贏了，柯還要指定副手，形同被整碗捧去。

再加上各自都有政黨票需兼顧，都要爭取最大利益、「為國相忍」並無好處，以致萬眾期待的藍白合，促成政黨輪替的期待顯得過於理想化，忽視兩黨現實的考量。如今回想起來，柯文哲受訪時多次強調「政黨合作的範圍從理念、政策到各立委選區，還有選後的立法院召委等可討論，不是只有總統，」就已暗示藍白選前合作可能會破局。

政黨輪替敗給「藍白合」

不過，即使賴清德勉強低票當選總統，他的治理也會有問題，因為民進黨在國會裡卻討不到便宜，預估民進黨能獲得50席立委、國民黨45到47席與民眾黨8到10席，將出現3黨不過半的情況，賴清德勢必處處被掣肘，還包括民進黨內部的排斥力量。

明明各項民調都顯示，超過一半的民眾期待政黨輪替，且藍白合穩贏賴清德，卻只能眼睜睜看著藍白合作破局，期待政黨輪替、民進黨不再執政的民眾恐怕要失望了。

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