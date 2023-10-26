餐敘上柯文哲發豪語「對6000多位置看不上眼」 名嘴曝：他只願當正

2024年總統大選藍白合陷入膠著僵局。名嘴及桃園市議員黃敬平昨(25)日在政論節目中透露，柯文哲近期曾在一場媒體餐敘中信誓旦旦地表示：「只有我能選」，且對藍白合若是合作，在總統及副總統任命下能決定的6000多個位置「看不上眼」，只在意正的位置是誰。

黃敬平昨(25日)在政論節目《關鍵時刻》說，民眾黨總統參選人柯文哲在一場媒體餐敘上帶了3名愛將出席，分別是競選總幹事黃珊珊、競選辦公室主任周榆修，和競選辦公室發言人陳智菡。他在會上即表明只在乎「正的位置」，對於選後藍白能共同分配其他共6000多個位置則表示「看不上眼」，並且自信滿滿地向與會人士表示「只有我能選」，包括國民黨總統參選人侯友宜、鴻海創辦人郭台銘即便名字都在選票上還是選不上。

媒體人黃暐瀚附和，記得柯文哲當天帶的愛將除了黃珊珊、周榆修外，第三位並非陳智菡，而是「另有其人」。他表示，柯文哲在餐會上還明講：「選票上沒有柯文哲，賴清德贏了」、「選票上，柯文哲不在總統參選人的位置上，而是副手，賴清德贏了」、「選票上有沒有侯友宜，賴清德都贏了」，因為這番談話，激怒了國民黨的支持者。

黃敬平更表示，柯文哲太過自信認為：「選票上有沒有侯友宜根本不重要，選票上有柯文哲才重要」，讓國民黨的支持者認為是在糟蹋侯友宜，還意圖拿韓國瑜將侯友宜壓下去。但美麗島電子報董事長吳子嘉則在節目中對於此番言語不以為然，再次重申，若是柯文哲決意獨立參選，終究會百分之百落選，實在不用過於囂張。

對於藍白究竟能不能合，柯文哲今(26)日上午遞出了橄欖枝，表示會再與侯友宜及朱立倫兩人進行政黨協商，也表示「3人是基本咖」，似乎未將話說死；但柯文哲也強調，尊重國民黨的意見沒問題，但在比賽前「要將規則講清楚」。

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