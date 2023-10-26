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賴清德喊話：從政黨員若言行失序 必嚴明黨紀

聯合報／ 記者蔡晉宇吳淑玲張曼蘋／連線報導
民進黨主席賴清德。記者潘俊宏／攝影
民進黨主席賴清德。記者潘俊宏／攝影

民進黨立委趙天麟、行政院副院長鄭文燦都身陷桃色風暴，民進黨主席賴清德昨天在中常會喊話說，盼民進黨從政黨員莫忘初衷；他強調，若從政黨員言行失序、不符合社會期待，必定嚴明黨紀。

賴清德說，民進黨深知這場選舉對台灣的重要性，不僅總統要當選、國會要過半，但不會為了國會要過半，或為了要保住任何一席立委席次，而犧牲民進黨的原則。

賴清德表示，民進黨的創黨精神就是「清廉、勤政、愛鄉土」，所有作為除了要遵守法治，言行更要符合社會的期待，切不可失序，影響整個政黨，如果民進黨有從政黨員言行失序不符合社會期待，黨中央必定嚴明黨紀。

此外，根據綠營規畫，賴清德從本命區出發，十一月四日在台南、新北市同步成立競選總部，和國民黨總統參選人侯友宜互別苗頭意味濃厚。

優先選定台南、新北成立地方競總，賴清德競總發言人、新北市議員戴瑋姍表示，會這樣安排，是因賴清德在新北出生，台南又是賴的政治深耕地，兩地極具意義，接下來將陸續在其他縣市成立競總。

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