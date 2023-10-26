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綠：藍白合的戲碼像政治仙人跳
在野陣營是否「藍白合」受關注。據轉述，民進黨秘書長許立明昨天在民進黨中常會黨務報告時表示，藍白合的戲碼，看起來比較像政治的仙人跳，尤其是民眾黨總統參選人柯文哲，基本上是把國民黨和鴻海創辦人郭台銘當成兩手策略的籌碼。
許立明指出，藍白合不合的問題陷入延長賽，民主社會不會接受政治聯姻，更重要的是，台灣社會在乎的不是他們兩人世界或三人世界，台灣社會真正在乎的是，誰能夠穩定帶著台灣社會繼續發展，更堅定守護台灣的安全，這才是重點。
許立明說，藍白合表現出來的就是各懷鬼胎，這對台灣的民主、甚至台灣的未來，會造成非常大的威脅。
時代力量黨主席王婉諭表示，有關「藍白合」談判，國民黨和民眾黨歹戲拖棚，民眾都已經看膩，柯文哲和國民黨總統參選人侯友宜每天互相喊價，雙方只在乎自己分到多少利益，彼此爾虞我詐，眼中完全沒有人民、沒有台灣。
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