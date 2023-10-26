新聞眼／「藍白拖」 進入政黨協商延長賽

「藍白合」本周從膠著到攤牌，國民黨總統參選人侯友宜上演「相親記」；但民眾黨總統參選人柯文哲昨以「砒霜」形容侯所提開放式初選，「拒婚」態度明顯。不過，即使藍白互有微詞，話卻沒有完全說死，相親不成，就看「政黨協商」的延長賽能否談出名堂。

許多民調顯示，有六成民意希望下架民進黨，在野若能合作，再次政黨輪替機會不小。但藍白合卻如歹戲拖棚，柯陣營死踩「全民調」，只願給出Ａ、Ｂ兩案；侯陣營則從原先主張開放式初選，到提出折衷方案，最後再由侯在媒體專訪中釋出「民調、初選各半」的最終方案，如同侯昨天所說三次讓步，甚至連「到底是要娶我還是不娶我」都說出口，柯仍寸步不讓。

而在藍白檯面上陷入僵局之際，檯面下卻各有動作。柯雖稱「藍白一定會合」，卻又說「侯友宜選不贏」；並屢次將會商內容，片段式釋出。柯還接受專訪，透露曾找Yahoo亞太區董事總經理鄒開蓮討論副手，與鴻海創辦人郭台銘二度會面等。

面對這樣的「合作對象」，侯友宜與國民黨主席朱立倫也選擇連袂公布並還原過去兩周與柯見面與過程。雙方固然還是以合作為最高戰略目標，但也做好最壞打算，既然誰都不願當「藍白合破局的罪人」，只能先悄然布局，把日後的「相罵本」先準備好。

直到昨晚，柯仍無具體回覆，藍白合恐難避免進入政黨協商。但正如侯友宜前天所說，進入政黨協商，就沒有全民調、也沒有開放式初選了，雙方如何談判，變數可能更多；如果因此坐實了支持者對「藍白合」變成「藍白拖」的憂心，合作不成的罪名，柯、侯誰能擔待？

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