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賴清德談國防開砲 侯友宜反批別再騙

聯合報／ 記者李文德謝進盛徐如宜侯俐安林銘翰／連線報導
民進黨總統參選人賴清德酸其他總統參選人的國防安全是建立一個中國原則下擬定，「不可能得到和平」。圖／聯合報系資料照片
民進黨總統參選人賴清德酸其他總統參選人的國防安全是建立一個中國原則下擬定，「不可能得到和平」。圖／聯合報系資料照片

民進黨總統參選人賴清德昨天到台南、高雄及屏東與黨籍立委參選人聯合造勢，火力全開，大酸其他總統參選人的國防安全是建立一個中國原則下擬定，「不可能得到和平」；並批前總統馬英九任內不關心、不用力推動國防安全，國民黨立委馬文君更是「阻擋潛艦國造，更涉嫌洩密」。賴也對國家安全提出加強國防、擴大外交、穩固經濟等政見，強調不能為了和平而放棄主權。

國民黨總統參選人侯友宜表示，台灣不但要備戰，最重要是「不能引戰」，「賴清德不要再騙，你騙了選票、也騙了人們生命」。圖／聯合報系資料照片
國民黨總統參選人侯友宜表示，台灣不但要備戰，最重要是「不能引戰」，「賴清德不要再騙，你騙了選票、也騙了人們生命」。圖／聯合報系資料照片

國民黨總統參選人侯友宜反批，賴清德說「支持台獨萬歲」，更是務實的台獨工作者，「這不是要引戰？」他說，台灣不但要備戰，最重要是「不能引戰」，「賴清德不要再騙，你騙了選票、也騙了人們生命」，近來看到哈瑪斯和以色列說戰就戰，烏俄戰爭也還沒停，多少人失去生命、顛沛流離，賴清德要選總統應說清楚，中華民國如何在平等尊嚴底下降低風險？讓人民能夠平安，這才是最重要的。

民眾黨總統參選人柯文哲競選辦公室發言人戴于文表示，國防政策是國家重大議題，賴清德不應該先扣帽子；國防要達到嚇阻力量，但不是叫囂式的反中，而是要透過持續地溝通。

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