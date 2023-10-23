賴清德談國防開砲 侯友宜反批別再騙

民進黨總統參選人賴清德昨天到台南、高雄及屏東與黨籍立委參選人聯合造勢，火力全開，大酸其他總統參選人的國防安全是建立一個中國原則下擬定，「不可能得到和平」；並批前總統馬英九任內不關心、不用力推動國防安全，國民黨立委馬文君更是「阻擋潛艦國造，更涉嫌洩密」。賴也對國家安全提出加強國防、擴大外交、穩固經濟等政見，強調不能為了和平而放棄主權。

國民黨總統參選人侯友宜表示，台灣不但要備戰，最重要是「不能引戰」，「賴清德不要再騙，你騙了選票、也騙了人們生命」。圖／聯合報系資料照片

國民黨總統參選人侯友宜反批，賴清德說「支持台獨萬歲」，更是務實的台獨工作者，「這不是要引戰？」他說，台灣不但要備戰，最重要是「不能引戰」，「賴清德不要再騙，你騙了選票、也騙了人們生命」，近來看到哈瑪斯和以色列說戰就戰，烏俄戰爭也還沒停，多少人失去生命、顛沛流離，賴清德要選總統應說清楚，中華民國如何在平等尊嚴底下降低風險？讓人民能夠平安，這才是最重要的。

民眾黨總統參選人柯文哲競選辦公室發言人戴于文表示，國防政策是國家重大議題，賴清德不應該先扣帽子；國防要達到嚇阻力量，但不是叫囂式的反中，而是要透過持續地溝通。

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