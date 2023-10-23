民意最前線／台灣穀倉的失落 南北平衡成空言

農田菜園滿布的嘉南平原是台灣穀倉，位處平原的雲嘉南地區也是民進黨鐵票倉。原本寄望民進黨執政能拉近南北差距，但房價高不可攀、市況蕭條，唯一能超越北部的是觸目可及的光電板。

深夜十二點多，台南計程車運將在街上等待客人，巧遇去年台南市長選戰僅以四萬多票之差落選的國民黨前議員謝龍介，司機熱情的跟謝龍介打招呼。

「阿介袂麥啦…但是伊蒜袂贏。」運將說，民進黨在台南執政卅年，就算經濟不好、陸客不來、商店沒人逛、路上冷清清，府城熱鬧不再，「台南人也不是無感，但再怎麼投，投綠的就是比投藍的多，沒辦法啦。」說著說著，運將閃神錯過一個路口，急忙道「拍謝」，倒頭轉個彎，繼續他的政治分析，直到客人下車，還欲罷不能。

生技廠董座：感嘆房價飆升

南科創業路創新八館前，不遠處建築上斗大的tsmc標誌，也是民進黨總統參選人賴清德引以自豪的光榮標誌；賴在台南市長任內大力爭取台積電來此落腳，如今當地居民卻有苦難言。根據房產集團統計，從二○一八年到去年，南科周邊房價平均漲幅高達百分之六十七點七，台積電員工買得起，一般人的薪水根本追不上房價。

南科房價漲翻天，普蒙生技董事長陳建文感觸很深，他在二○一一年用五百萬元在附近買了一間房，現在房價漲到一千五百萬元到一千八百萬元，原本蔡政府是呼籲大陸台商返鄉把錢注入到中小企業，實情卻是「炒地皮最快」。

在雲林擁有卅年歷史的虎尾興隆毛巾，從一開始的代工到自創品牌，經歷台灣經濟起飛、外銷榮景、產業外移、大陸低價傾銷困境，見證了台灣毛巾產業的一頁興衰。

原本是雲門舞蹈家的第二代林姿君，返鄉在公司擔任董事長特助，她將毛巾產業藝術化經營，讓看似夕陽的產業有了煥然一新的活力，但盼不到榮景再現，只能自立自強，轉型親子觀光工廠，多角經營攬客。

毛巾廠二代：別被政黨綁架

「民進黨對毛巾業者沒有比較好…」她感嘆，選民不能被政黨綁架，這次希望換人做做看，但也無奈，國民黨長不大，民調就是高不起來。

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