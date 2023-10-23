民意最前線／「農業大國 吃顆雞蛋這麼辛苦」

嘉義市東市場人潮熙來攘往，採買新鮮食材，這裡是嘉義人的灶咖。雙十連假過後的早市，蛋商周郁玲將一籃籃雞蛋排整齊當門面，插上醒目告示牌提醒「產地台灣 不是巴西」，「不是巴西」特別標註三次，因為很重要，所以寫三次。

食安，實不安，從南到北、從巷弄到大街、從農村到城市，如一滴墨汁滴入一杯清水，擴散開來。

食安，沒有顏色。「桃園市第一天電話就被打爆了。」桃園市副市長蘇俊賓點出食安對大多數尋常百姓是何等的大事，「藍的綠的白的，都希望孩子不要吃到來路不明食材。」

美豬標示成加國豬、進口蛋液蛋偽裝成本土蛋、過期蛋標示未過期，食安危機連環爆，當家的民進黨指控在野黨政治操作，但民眾的眼睛很雪亮。

「進口蛋對我們沒差，有差的是消費者，政府沒做好把關，才會讓風暴擴大。」佳展蛋品負責人周郁玲說，直到現在，客人都還會問她雞蛋來歷，消費者分不出進口蛋還是台灣蛋，擔心買盒裝蛋買到進口蛋，她的攤位在連鎖超市對面，最近每天上午生意特別好，大家都來買生鮮蛋。

禽流感造成缺蛋，周郁玲說，那是因為衛生不好，除非用密閉水簾式養殖，但政府重摔一跤才重視，農業部前部長陳吉仲主掌農政這麼久，動作也太慢了，政府不能只有補助這招，必須要找出原因在哪。

全台雞蛋最大產地彰化縣芳苑，蛋農陳秋池在地經營逾卅年，飼養廿多萬隻蛋雞。談到進口蛋爭議，他感慨又無力，「說了多少次，結構性問題，政府聽不進去。」農業部大量進口雞蛋、超量進口種雞，明年四月起本土蛋產量過剩，蛋價又崩盤，農業部只知道一味討好消費者，卻造成惡性循環，農業基金不是協助農民更新產業軟、硬體，卻用在進口雞蛋。

「哪有一個農業大國，吃顆雞蛋這麼辛苦。」新竹市議長許修睿說，台灣是農業大國，卻搞到豬、蛋都需要進口，傳統市場本地農產品變貴，豬肉價高，民眾買不下手，生意一天比一天差，市場攤商做一休二，變成惡性循環。

陳建仁內閣自詡食安內閣，農業大縣雲林縣長張麗善不客氣回嗆「哪有政府帶頭欺騙民眾？」巴西蛋進口變成液蛋竟然叫「實體轉型」，瘦肉精豬肉進口又跑去哪裡？民眾連吃都害怕，中央把源頭把關責任轉嫁到地方稽查，學校營養午餐規定要用國產食材，但很多家長都擔心，產地會不會被洗掉？

食安疑慮的野火，在老百姓的心中悶燒。

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