柯文哲提內閣制 賴酸分配資源

民眾黨總統參選人柯文哲主張推動內閣制，民進黨總統參選人賴清德昨天批評，柯文哲所提出的制度不是內閣制，只是方便在野未來合作分配資源的制度，是為選舉所提出來，不是為了國家長治久安所提的制度。柯文哲競選辦公室發言人吳怡萱表示，賴清德四年前卸任閣揆時，就曾公開拋出憲政改革議題，現在賴要參選總統，過去說的話是忘記了，還是害怕想起來。

賴清德前天在接受Podcast節目專訪時表示，台灣沒有辦法走百分之百的總統制或內閣制，一九九六年修憲採雙首長制是有其道理，所謂聯合政府概念是不得不的結果，沒有因聯合政府而全國團結。

吳怡萱指出，賴清德曾公開拋出憲政改革議題，希望展現內閣制精神，其中包含行政院長任命需經過立法院同意、由國會議員兼任部會首長，目的在縮短執政團隊與民意間的落差。這些主張與柯文哲所提出逐步推動內閣制方向相符。

吳怡萱表示，面對台灣是否該走向內閣制，不管是蔡英文總統、賴清德都曾經表達贊成，甚至是不分藍綠的共識，但經過幾次政黨輪替，仍沒有看到改變的契機。我國總統有權無責的現狀，柯文哲提出解方，卻被賴清德汙衊是為了選舉分配資源、不是為了國家長治久安所提出的制度，這是典型的「綠能你不能」。

蔡總統昨天與賴清德一起開箱賴清德全國競選總部。蔡總統表示，在所有候選人中，賴清德準備最充足，是最適合帶領台灣往前走的人選；賴清德則說，這個地點是蔡總統兩次勝選的福地，希望延續福氣高票當選。

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