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賴推國防自主 侯喊總統應避戰

聯合報／ 記者翁唯真鄭國樑林縉明／綜合報導
國民黨總統參選人侯友宜（左二）暨立委桃園市競選總部昨晚成立，黨主席朱立倫（左一）、桃園市長張善政（右二）與高雄市前市長韓國瑜（右一）相挺。記者翁唯真／攝影
國民黨總統參選人侯友宜（左二）暨立委桃園市競選總部昨晚成立，黨主席朱立倫（左一）、桃園市長張善政（右二）與高雄市前市長韓國瑜（右一）相挺。記者翁唯真／攝影

國民黨總統參選人侯友宜昨晚到南桃園出席與立委聯合競選總部成立大會，現場湧入兩萬人高喊「凍蒜」，營造藍軍團結氣勢，侯友宜喊話選民要選擇避戰且能創造和平總統。同一時間，民進黨總統參選人賴清德在北桃園趕場參與兩場立委競總聯合造勢活動，他致詞強調台灣要團結，更不能輕易放棄主權，希望和大家一起守護台灣。

侯友宜指出，台灣瀕臨戰爭邊緣，就連ＡＩＴ主席羅森柏格都說，美國不支持台獨，希望兩岸能夠對話。侯友宜說，未來的總統要備戰不能引戰，千萬不能讓高舉台獨萬歲、務實台獨工作者當總統。

賴清德表示，大家一定要注意中國對台灣的威脅，要謹慎團結，不能輕易放棄主權，要推動國防自主，盼一起守護台灣。

民眾黨總統參選人柯文哲昨天出席雷震民主人權紀念講座時表示，維護台灣目前擁有的民主自由政治體制與生活方式是底線，在基礎上願意跟各方交談，如果用兩個字形容台灣與中國政策，就是嚇阻、溝通，國防要達到嚇阻力量，但不是叫囂反中抗中，而是要溝通。他強調，從烏克蘭跟以色列來看，不要認為台灣不會有戰爭，一定要盡所有力量降低戰爭風險。

民進黨總統參選人賴清德（中）、行政院副院長鄭文燦（右）參加鄭運鵬競選總部成立晚會，三人各扛一支道具槌象徵鐵三角關係。記者鄭國樑／攝影
民進黨總統參選人賴清德（中）、行政院副院長鄭文燦（右）參加鄭運鵬競選總部成立晚會，三人各扛一支道具槌象徵鐵三角關係。記者鄭國樑／攝影

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜 賴清德

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