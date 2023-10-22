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朱柯談共籌選舉委員會 侯強調與黨步調一致

聯合報／ 記者屈彥辰林縉明／台北報導
國民黨總統參選人侯友宜（中）昨天出席「全國幼托挺侯」後援總會成立大會，與支持者們致意。記者許正宏／攝影
國民黨總統參選人侯友宜（中）昨天出席「全國幼托挺侯」後援總會成立大會，與支持者們致意。記者許正宏／攝影

國民黨主席朱立倫、民眾黨主席暨總統參選人柯文哲會面，就選前和選後共籌選舉委員會一事交換意見，被外界解讀是繞開國民黨總統參選人侯友宜競辦，侯友宜昨受訪強調，他與國民黨保持密切聯絡，國民黨一定要團結在一起，團結所有在野力量往前走。至於與柯文哲的會面，侯友宜表示，當時有默契不對外透露。

侯友宜否認競辦和國民黨中央就民主初選的態度不一致之說法，他表示，黨中央與競辦的步調在產生人選的方法一致。針對朱柯會達成共識，未來二加二的幕僚會是否需要，他強調，競辦、黨中央、柯文哲三方保持密切聯繫，請大家放心。

對於民調問題，侯表示，手機民調恐面臨手機門號比投票人數多的問題，任何方法一定有優缺，一起共同面對，朝向促政黨輪替合作。

對於柯文哲曝與侯友宜已會面，柯競辦發言人吳怡萱昨天表示，因一直接到侯的電話，所以民眾黨禮貌性回覆，雙方是在十四日藍白合會前會之前私下碰面，過程多在交流意見及想法，像是話家常。

至於與朱立倫的談話內容，吳怡萱指出，藍白合會前會有共識，即國會席次極大化，民眾黨跟朱保持意見交流，希望爭取國民黨支持。兩位黨主席碰面是正常的事情，民眾黨希望能進一步討論未來立委輔選的合作方案。

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜 柯文哲

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