新聞分析／神探、醫師、精算師 能催生執政聯盟？

藍白合卡關後似露曙光，民眾黨總統參選人柯文哲昨爆料稱，已和國民黨主席朱立倫及國民黨總統參選人侯友宜見過面，朱柯口徑一致說，選前可共組選舉協調委員會、選後組執政聯盟；侯競辦力促藍白盡速復談，並透露會面是柯「私下主動提出，彼此有默契不對外說」。侯柯朱三方過招，這場選舉，神探、醫師、精算師都想贏，真的能催生最強執政聯盟？

台灣民意基金會最新民調顯示，八年魔咒發威，逾半民眾不樂見民進黨繼續執政。期待政黨輪替的民意推著藍白向前走，藍白卻步伐凌亂，白營堅持全民調決勝負，要藍營在「純手機」或「半手機半市話」二擇一；藍營公布有利其組織動員的「開放式民主初選」，但也同意可協商折衷方案，先退一步、訴諸輿論促白復談，談判陷入僵局，柯文哲索性分別和侯、朱、郭會面，開啟多邊談判模式。

柯文哲昨喊話「不會整碗捧走，國民黨人多，還是以國民黨為主力」，但先前柯文哲才嗆侯友宜「不然我讓給你選，你也不會上啊」，藍白談判過程中，儘管民調專家已指出，手機民調的抽樣誤差是一大問題，柯授權的談判代表堅持全民調，仍是寸土不讓。

柯文哲的反覆態度，民進黨人也記憶猶新，柯文哲與民進黨合作選上台北市長，又在民進黨暗助下連任，但雙方後來反目，柯成立民眾黨，和民進黨畫清界限。如今柯要和藍營談合作，才說和解又唱衰，邊談判邊打壓，未上談判桌，就貶低對手，激起藍營基層不滿及仇視，這種做法如何讓對手變隊友？

距離明年投票只剩下不到三個月，侯柯民調如麻花交纏，打成平手，柯文哲如意算盤打得精，但作風反覆、政治誠信已打折，想在多邊談判操作槓桿得利，沒有想像的容易。

朱立倫手握不分區分配資源，侯友宜以「切豬肉」喊話柯文哲「利他也是利己」，國民黨想重返執政，必須展現在野合作的誠意，卻也不能讓人侵門踏戶、軟土深掘。黎明前一刻總是最黑暗，藍白合作能否化解僵局走向黎明，還要看精算師、神探和醫師的智慧。

商品推薦