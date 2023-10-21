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中捷交鋒 賴批「有力人士」 黨內憂後座力
民進黨總統參選人賴清德日前到台中出席後援會活動，高分貝批評台中市長盧秀燕更改中捷藍線路線，將站點改到「有力人士」住家附近，實在讓人失望。中部綠營人士說，大家都知道「有力人士」及站點是在說國民黨中二選區立委參選人顏寬恒及正英站，結果藍營還特地到沙鹿區正英路附近造勢，「根本是公然叫陣，賴清德不該碰中捷藍線議題的」。
綠營人士說，中部鄉親為賴清德成立後援會，賴清德致詞提民進黨政府為台中做過哪些事就好，要幫中二選區立委林靜儀競選，批評顏家、要大家別讓「舊勢力」回立法院就好了，碰中捷藍線、影射設正英站是為了顏家，就是錯的。
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