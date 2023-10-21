柯文哲提統籌款重分配 不獨厚六都

民眾黨總統參選人柯文哲昨天批評，蔡政府國家財政分配不均、數字管理失靈、特別預算常態化，因此提出重建補助款、地方財政自主、翻新稅制、財政紀律等四大方針。行政院發言人林子倫表示，政府已多次就相關議題進行澄清說明，無奈柯文哲持續跳針，充耳不聞，甚至多次以不實內容攻擊政府施政，令人遺憾。

柯文哲指出，當前財政問題，關鍵在財政分配不均，區域發展失衡，以二○二四年中央普通統籌分配稅款為例，總額雖續創新高，達三八一一點七億元，表面看來雨露均霑，實而強者愈強，若加計其他補助後，光六都就分走百分之六十五，其餘十六縣市及鄉鎮市只分到三成多。

柯文哲批評，蔡政府第一任閣揆林全在選前也曾找過他談要修財劃法，但選上後發現錢是中央在分，好處很多，就不願意修法。

柯文哲主張成立統籌分配稅款分配委員會，建立主責單位權責統一的財劃法，並從現行營業稅提撥四成作為統籌分配款提高到百分之百，財源規模預估多出三○○○億元。而且直轄市、非直轄市的分配標準要一致，不是全台多套標準。

此外，蔡政府任內稅收超徵一點二兆，柯文哲表示，超徵這麼多，顯示財政部、主計處預算書根本估不準，政府目標故意放很低，然後說政府做得很好，這是假性政治績效。柯文哲也說，蔡政府將特別預算常態化，問題出在預算法第八十三條第四款「不定期或數年一次之重大政事」，應修法刪除，杜絕空白授權漏洞。

財政部次長阮清華表示，特別預算都是有需求才會在立法院的同意下編列，沒有常態化的問題。至於稅收超徵部分，會優先用於還債。

商品推薦