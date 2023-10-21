台中2萬人挺侯 重現「三子合體」

國民黨總統參選人侯友宜及台中立委參選人昨晚在台中聯合誓師，這也是繼五年前「禿子、漢子、燕子」在台中首發後，重現「三子合體」的場景。侯競辦宣稱，吸引超過兩萬人到場。侯友宜則火力全開，批評民進黨總統參選人賴清德，除了核能政策說不清楚，更高喊「請問高舉台獨萬歲的人如何能不引戰？」

台中市長盧秀燕稱，支持侯友宜就是支持人民自己，更列舉多項支持侯友宜的理由，包含正義的侯友宜，一輩子保家衛國、出生入死保護人民，絕不會容許戰爭發生。她說，三子合體創造地方選舉勝利，這次總統立委大選再次合體，要團結台中、翻轉台灣，讓台灣更好。

高雄市前市長韓國瑜則要大家先看看侯友宜這個產品，侯曾當選十大傑出青年，當年千島湖事件、陳進興挾持南非武官人質，都是他出去談判，但今天卻被講得都傻了、頭都昏了，還好侯友宜是警官出身，可穩定下來，一般人恐怕三天就受不了，人格會被抹煞、沒信心。

韓國瑜說，民眾黨總統參選人柯文哲見過最多生死，看過最多鈔票的是鴻海創辦人郭台銘，去年分紅九十幾億元；看過最多貪官汙吏的是賴清德，天天跟這些人在一起；而侯友宜總在生死間徘徊，廿多歲起就開始抓壞人，是條漢子。

韓國瑜重申台灣要安全，人民要有錢；侯友宜當選總統，選出優秀的行政院長，在全球不景氣下走出康莊大道，盼人民集中力量，選出最優質的總統侯友宜。

侯友宜致詞時稱讚盧秀燕市政樣樣第一，但中捷藍線被卡，他嘆民進黨「做賊喊抓賊」，換侯友宜來做，會送給台中人期待已久捷運藍線。

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