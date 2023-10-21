聽新聞
test
0:00 / 0:00
侯友宜喊特赦失聯移工 救產業治安
國民黨總統參選人侯友宜昨到高雄美濃連趕四場行程，在與農民體驗採野生水蓮時表示，他觀察台灣各地缺工嚴重，改善移工政策迫在眉睫，因此提出三大移工政策，包括建置農業缺工人力平台、有條件放寬旅宿業與物流業聘移工及特赦失聯移工鼓勵主動投案，期盼產業不缺工，也減少治安死角。
侯友宜說，台灣以農立國，在農忙時非常忙碌，但卻遇到缺工嚴重，且農業與其他產業不同，需要移工的時間有季節性，改善移工政策及解決缺工問題，是當今政府刻不容緩的事。
為解決缺工問題，侯友提三項移工政見，一是建置農業缺工人力平台，輔導人力仲介業者投入外展移工服務，尤其在農忙時期，該平台可即時減緩農民迫切需求。
侯的第二項政見是有條件放寬旅宿業與物流業招聘移工，旅宿業限房務清潔人員，物流業限理貨、撿貨員，先試辦上路，每年滾動式調整引進移工產業清單。
👉2024選戰最前線
▪ 聯合報最新民調／賴清德30%領先 侯友宜、柯文哲旗鼓相當
▪ 聯合報最新民調／4成5盼下架民進黨 侯柯郭合作將贏15個百分點
▪ 聯合報最新民調／區域立委、政黨票支持度 看藍綠白政黨誰領先？
▪ 不斷更新／2024立委大選！看選區範圍、各政黨提名名單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言