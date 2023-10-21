侯友宜喊特赦失聯移工 救產業治安

國民黨總統參選人侯友宜昨到高雄美濃連趕四場行程，在與農民體驗採野生水蓮時表示，他觀察台灣各地缺工嚴重，改善移工政策迫在眉睫，因此提出三大移工政策，包括建置農業缺工人力平台、有條件放寬旅宿業與物流業聘移工及特赦失聯移工鼓勵主動投案，期盼產業不缺工，也減少治安死角。

侯友宜說，台灣以農立國，在農忙時非常忙碌，但卻遇到缺工嚴重，且農業與其他產業不同，需要移工的時間有季節性，改善移工政策及解決缺工問題，是當今政府刻不容緩的事。

為解決缺工問題，侯友提三項移工政見，一是建置農業缺工人力平台，輔導人力仲介業者投入外展移工服務，尤其在農忙時期，該平台可即時減緩農民迫切需求。

侯的第二項政見是有條件放寬旅宿業與物流業招聘移工，旅宿業限房務清潔人員，物流業限理貨、撿貨員，先試辦上路，每年滾動式調整引進移工產業清單。

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