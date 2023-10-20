侯競辦：柯主動提會面朱侯 籲別強勢、速談折衷辦法

民眾黨總統參選人柯文哲今透露，曾與國民黨主席朱立倫、總統參選人侯友宜見過面，稱如要合作，主力仍是國民黨。侯友宜競辦回應，會面由柯文哲主動提，籲儘速坐下來談，一起達成政黨輪替。

對於柯文哲說法，侯友宜競辦指出，雙方確實曾見面過，且是由柯文哲主動提出私下會面，當時彼此有默契不對外說，雙方並且希望持續保持溝通管道。

侯友宜競辦表示，柯主席既然認為下架民進黨的主力是國民黨，就不應如此強勢，只能接受他們方案，否則就不進行會談，而國民黨也非常有誠意提出折衷方案；競辦呼籲民眾黨儘速一起坐下來談，找出雙方都能接受的折衷辦法，一起達成政黨輪替的目標。

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