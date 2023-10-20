全台失聯移工破8萬人 侯友宜喊話「特赦他們」鼓勵投案
國民黨總統參選人侯友宜今天到高雄美濃參與農民採摘野生水蓮、清洗挑選過程，他說，觀察到台灣各地缺工問題嚴重，改善移工政策迫在眉睫，為此提出改善移工仲介平台，有條件放寬旅宿業、物流業聘移工等政見。針對失聯移工在台做黑工，侯友宜說，要「特赦失聯移工」，鼓勵其主動投案，政府會「以工代罰」。
侯友宜說，此次在美濃的水蓮作業場參與水蓮洗淨、摘除末節、梳理等過程，與當地農民、老闆談話中了解此工作的辛苦與不易，早上6點上工，一直工作至晚上，幾乎整日泡在水裡工作，因工時長又付出勞力，導致當地缺工問題日益嚴重。他認為改善移工政策、解決缺工問題，是當今政府刻不容緩的事。
「台灣是以農立國，這些問題不改變，台灣糧食自主率只會愈來愈低」，侯友宜提出3項政見，其一是建置農業缺工人力平台，輔導人力仲介業者能投入外展移工服務，尤其在農忙時期，該平台可以即時減緩農民迫切需求；其二是有條件放寬旅宿業與物流業聘移工，每年滾動式調整引進移工的產業清單。
勞動部昨公開資料，截至今年8月底止，全台失聯移工滯台累計8.4萬人。侯友宜第3項移工政策為「特赦失聯移工」，讓失聯移工限期內投案，以減少治安死角。
他說，看到疫情期間，許多移工逃走去打違法黑工，他天天要求市府查緝違法移工；此政策能鼓勵移工主動投案，政府能「以工代罰」，讓其能合法再工作，不用遣送回國，短期內能有效解決台灣缺工問題。
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