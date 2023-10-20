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柯文哲提財政政見 主張召開全國賦稅改革會議翻新稅制

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
民眾黨總統參選人柯文哲上午舉行「守護財政紀律—為你牢牢守住每分血汗錢」記者會，主張成立統籌分配稅款分配委員會、召開全國賦稅改革會議，徹底翻新稅制。記者林伯東／攝影
民眾黨總統參選人柯文哲上午舉行「守護財政紀律—為你牢牢守住每分血汗錢」記者會，主張成立統籌分配稅款分配委員會、召開全國賦稅改革會議，徹底翻新稅制。記者林伯東／攝影

民眾黨總統參選人柯文哲上午舉行「守護財政紀律—為你牢牢守住每分血汗錢」記者會，針對國家財政分配不均、數字管理失靈、特別預算常態化、稅制改革、因應全球最低稅負制變革等問題，提出打算成立「統籌分配稅款分配委員會」、召開「全國賦稅改革會議」，針對不合時宜的稅制徹底翻新。

民眾黨總統參選人柯文哲（左二）上午舉行「守護財政紀律—為你牢牢守住每分血汗錢」記者會，主張成立統籌分配稅款分配委員會、召開全國賦稅改革會議，徹底翻新稅制。記者林伯東／攝影
民眾黨總統參選人柯文哲（左二）上午舉行「守護財政紀律—為你牢牢守住每分血汗錢」記者會，主張成立統籌分配稅款分配委員會、召開全國賦稅改革會議，徹底翻新稅制。記者林伯東／攝影
民眾黨總統參選人柯文哲上午舉行「守護財政紀律—為你牢牢守住每分血汗錢」記者會，主張成立統籌分配稅款分配委員會、召開全國賦稅改革會議，徹底翻新稅制。記者林伯東／攝影
民眾黨總統參選人柯文哲上午舉行「守護財政紀律—為你牢牢守住每分血汗錢」記者會，主張成立統籌分配稅款分配委員會、召開全國賦稅改革會議，徹底翻新稅制。記者林伯東／攝影

2024選舉 2024總統選舉 柯文哲 民眾黨 稅制改革

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