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重量級企業家促柯郭配有譜？邱毅：將在10月底完成整合

聯合新聞網／ 綜合報導
邱毅在臉書中驚吐柯文哲與郭台銘的二次密會，是由一名重量級企業家促成的，且雙方幾乎達成共識，預計將在10月底完成整合。圖為柯文哲（右）及郭台銘（左）。圖／聯合報系資料照
邱毅在臉書中驚吐柯文哲與郭台銘的二次密會，是由一名重量級企業家促成的，且雙方幾乎達成共識，預計將在10月底完成整合。圖為柯文哲（右）及郭台銘（左）。圖／聯合報系資料照

隨著國民黨與民眾黨之間的「藍白合」談判陷入僵局，柯文哲郭台銘再度二次密會，組成「柯郭配」傳言再次浮出檯面。前立委邱毅今（20）日在臉書「邱毅『談天論地話縱橫』」中PO文驚吐柯文哲與郭台銘的二次密會，主要是由一名重量級大企業家促成的，且雙方幾乎已達成共識，預計將在10月底完成整合，還稱「有人昨晚就告訴我『不必擔心』」。

邱毅在文中釋出了四大訊息，首先表示柯郭兩次密會是由一名重量級企業家促成，目前雙方都展現出高度的合作意願，在合作方式上也「幾乎達成共識」，「有人昨晚就告訴我『不必擔心』！」。其二，是賴佩霞在臉書宣布已順利放棄美籍，並取得相關文件。他認為，綜合這些條件將有利柯郭兩人在十月底完成整合。

其三，則是趙少康提出國民黨可條件式接受柯文哲的「全民調決勝負」，但柯文哲應承諾不論民調輸贏，組閣權都將給侯友宜。依趙少康的建議是「柯韓配」，這可能也勝算最大，但邱毅質疑：「侯友宜有能力組閣嗎」？

其四則是國民黨內部不同調的問題。他認為，目前蔡正元和他都認為金溥聰是破壞藍白合的罪魁禍首，應儘早換掉，「如果硬要留下金小刀攪局，就猶如吞金自殺，國民黨朱金侯政權將窮途末路，走入歷史」。

網友對邱毅的大選判讀紛紛留言：「所以國民黨再怎麼配怎麼合就是沒把郭算進去，他們也不想要郭的票就對了」、「證明郭台銘是真的有能力跟實力的人」、「只要有三組候選人，不管郭柯還是柯郭想贏都是作夢」、「柯文哲有能力組閣嗎？光棍兒一個」。

不過民眾黨總統參選人柯文哲今(20)受訪時表示，最近有跟國民黨主席朱立倫、總統參選人侯友宜見面過面，政治上本來就不會整碗捧走，如果要跟國民黨合作，國民黨還是主力。本來選舉就是各自努力，但現在65％民意希望政黨輪替，為了回應民意，可以政黨合作達到目的。

2024選舉 2024總統選舉 柯文哲 郭台銘 侯友宜 蔡正元 金溥聰 藍白合

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