侯友宜提3大移工政見 上任解台灣產業缺工問題

國民黨總統參選人侯友宜今天在高雄美濃參訪野蓮生產作業，體驗採野蓮，並了解生產作業流程，侯友宜更提出三大移工政見，包括建置農業缺工人力平台、有條件放寬旅宿業與物流業聘移工、「特赦」失聯移工限期投案，讓台灣產業不缺工，也讓治安少死角。

侯友宜指出，務農人員在農收的時候很忙碌，卻遇到缺工嚴重，而且農業和其他產業不一樣，需要移工的時間有季節性，要找到臨時的移工非常困難，因此他要建置多元化的「農業缺工人力平台」，且加入人力仲介業者，協助選工、訓練、派工，負責移工管理，減少個別業者的負擔。

目前旅宿業與物流業也面臨缺工問題，尤其是基礎的勞動人力， 侯友宜表示，他主張有條件放寬旅宿業與物流業招聘移工，旅宿業限房務清潔人員，物流業限理貨、撿貨員，先以試辦方式上路，再行評估是否持續，合理化解決缺工危機，同時每年也滾動式調整引進移工的產業清單。

侯友宜指出，他會限期內「特赦」所有失聯移工 ，失聯移工以工代罰免遣返。將優先媒合原申請類別，若公告後無媒合成功，將開放申請至所有已開放移工的產業。適用對象包含期限內查緝到案，或是自行到案的失聯移工。

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