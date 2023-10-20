快訊

陸委會國旗「變十三道光芒」 邱太三認未仔細核對：過去沒這樣狀況

26歲男胸悶掛急診竟心肌梗塞！年輕心梗多因高血脂，吃燕麥能降LDL嗎？醫師給建議

歐陽靖挨轟「為衝流量小孩不上課」 親揭內幕氣炸：3歲為何不能玩？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

藍白合柯文哲要全民調決勝負 專家一句話點出柯心魔

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
藍白合二對二會談，雙方會後舉行聯合記者會時，主談人金溥聰（左二）、黃珊珊（右二）出示共同簽名的會議紀錄。圖／聯合報系資料照片
藍白合二對二會談，雙方會後舉行聯合記者會時，主談人金溥聰（左二）、黃珊珊（右二）出示共同簽名的會議紀錄。圖／聯合報系資料照片

藍白合不合，談判持續卡關，藍營提出開放式民主初選，但保留民主初選、民調並行的協商空間，願與白營進一步談折衷方案；白營方面，民眾黨主席柯文哲堅持全民調決勝負，要國民黨在A、B方案二擇一，抽樣比例包括全手機、市話與手機各占一半。民調專家戴立安指出，去年台北市長選舉，候選人黃珊珊做了很多包含手機的民調，選舉結果如何？拿出來一對照就知道，倘若不是最妥善的選擇，「堅持的道理在哪裡？」

關於民眾黨反對「民主初選」的原因，戴立安分析，柯陣營最大心魔，是擔心民主初選可能成為第二個「716遊行（居住正義遊行）」，聲勢浩大，但是人催不出來，民眾不出門；不過，他也說，民眾黨街頭民調很高，「為何不敢接受民調初選？」

戴立安在廣播節目《POP搶先爆》分析，藍白雙方提的都是對自己有利的方案，也各有優劣，無法涵蓋到大家覺得最公平的方式，所以也不用去推測哪一種最準確，因為投票結果還沒出來，只能從是否符合實證、理論和公平性的角度來看。

戴立安指出，國民黨提出的「民主初選」，本來就是藍營擅長的組織盤，也能藉此替區域立委選舉暖身，但再拖一兩周，民主初選就來不及了，也不用談了，只能回到民調方案上。而民調方案部分，儘管現在雙方各有堅持，但從現有的學術文獻來看，全手機民調雖然可行，但會有抽樣品質的問題。

戴立安分析，如果柯文哲陣營要採取手機、市話各占50％的方案，首要問題是能否提出立論跟證據，證明這個做法最妥善？市話裝機率是73％，手機門號數量卻比選民數量多出1100萬，而且預付卡可以一人申辦多個門號，不限國籍，又多落在六都，加權後有抽樣和公平性問題。

戴立安指出，民眾黨之前內參民調一度做出「柯文哲領先侯友宜20幾個百分點」的結果，其實就是在手機抽樣和樣本規模上出問題，因為手機抽樣300、500分太少，而且大多落在六都，當其他縣市比例很低的時候，加權放大下去，誤差會變得很可怕，這是手機抽樣不穩定的原因。

2024選舉 2024總統選舉 民眾黨 柯文哲 藍白合 國民黨 侯友宜

延伸閱讀

藍白僵局立委參選人焦慮 郭正亮：柯文哲很聰明 能左右5%選票

證實和柯文哲見面 郭台銘揭談了2大方面：先交流理念再擴大行動合作

藍白合要以民調決定正副？ 學者：多數選民拒訪無代表性

柯文哲指曾被賴清德拜訪被批！柯陣營喊非重點 綠轟：一再說謊就是重點

相關新聞

新聞眼／藍白僵持 朱立倫該主持大局了

藍白談判大選合作自十四日首次會晤以來，雙方各持立場、互嗆狠話，令彼此分歧更深。國民黨主席朱立倫在周三中常會表示，不管過程...

最新民調／8年魔咒發威 逾半民眾不樂見民進黨繼續執政

台灣民意基金會今天公布最新民調指出，2024年是否還樂見民進黨再次贏得大選，僅3成5樂見，5成4不樂見，不樂見者比樂見者...

藍白合柯文哲要全民調決勝負 專家一句話點出柯心魔

藍白合不合，談判持續卡關，藍營提出開放式民主初選，但保留民主初選、民調並行的協商空間，願與白營進一步談折衷方案；白營方面...

影／侯友宜美濃天后宮參香 1公里外金香舖起火！濃煙伴隨爆炸聲竄天

國民黨總統參選人侯友宜今早到高雄美濃天后宮參香，不料距離約1公里外的美濃區中正路，有1間金香舖發生火警，大量濃煙從金香舖...

【總編開箱】賴清德和柯計較板凳說 不如精算能源轉型如何不跳票

民進黨總統候選人賴清德19日公布能源政策，要用5大策略推動能源二次轉型，要發展氫能和地熱，減少對天然氣使用量。他指出，2025非核家園是「依法」的第一次能源轉型，如果未來新技術有辦法解決核能的安全及核廢料問題，相信社會會接受，在那個狀況下，政府不會排除安全與沒有核廢料的核能運用。

柯文哲、郭台銘二會 交流理念拚合作

藍白合暫未有共識之際，傳出民眾黨主席柯文哲十七日晚間二度與鴻海創辦人郭台銘見面。郭台銘昨晚受訪時證實「柯郭」會面，他和柯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。