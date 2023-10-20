藍白合柯文哲要全民調決勝負 專家一句話點出柯心魔

藍白合不合，談判持續卡關，藍營提出開放式民主初選，但保留民主初選、民調並行的協商空間，願與白營進一步談折衷方案；白營方面，民眾黨主席柯文哲堅持全民調決勝負，要國民黨在A、B方案二擇一，抽樣比例包括全手機、市話與手機各占一半。民調專家戴立安指出，去年台北市長選舉，候選人黃珊珊做了很多包含手機的民調，選舉結果如何？拿出來一對照就知道，倘若不是最妥善的選擇，「堅持的道理在哪裡？」

關於民眾黨反對「民主初選」的原因，戴立安分析，柯陣營最大心魔，是擔心民主初選可能成為第二個「716遊行（居住正義遊行）」，聲勢浩大，但是人催不出來，民眾不出門；不過，他也說，民眾黨街頭民調很高，「為何不敢接受民調初選？」

戴立安在廣播節目《POP搶先爆》分析，藍白雙方提的都是對自己有利的方案，也各有優劣，無法涵蓋到大家覺得最公平的方式，所以也不用去推測哪一種最準確，因為投票結果還沒出來，只能從是否符合實證、理論和公平性的角度來看。

戴立安指出，國民黨提出的「民主初選」，本來就是藍營擅長的組織盤，也能藉此替區域立委選舉暖身，但再拖一兩周，民主初選就來不及了，也不用談了，只能回到民調方案上。而民調方案部分，儘管現在雙方各有堅持，但從現有的學術文獻來看，全手機民調雖然可行，但會有抽樣品質的問題。

戴立安分析，如果柯文哲陣營要採取手機、市話各占50％的方案，首要問題是能否提出立論跟證據，證明這個做法最妥善？市話裝機率是73％，手機門號數量卻比選民數量多出1100萬，而且預付卡可以一人申辦多個門號，不限國籍，又多落在六都，加權後有抽樣和公平性問題。

戴立安指出，民眾黨之前內參民調一度做出「柯文哲領先侯友宜20幾個百分點」的結果，其實就是在手機抽樣和樣本規模上出問題，因為手機抽樣300、500分太少，而且大多落在六都，當其他縣市比例很低的時候，加權放大下去，誤差會變得很可怕，這是手機抽樣不穩定的原因。

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