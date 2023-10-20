賴清德提能源政見 侯友宜質疑天然氣儲量

民進黨總統參選人賴清德昨天推出能源政見，提出達成「二○五○淨零轉型」的五大策略，包括啟動第二次能源轉型，將著重發展多元綠能，尤其是氫能源、生質能、海洋能等再生能源。

賴清德規畫的電力去碳化時間表從二○二六至二○五○年，二○二六年目標是燃氣占百分之五十、燃煤百分之卅、再生能源百分之廿，換言之，二○二六年火力發電將達百分之八十；到了二○三○年，燃氣占百分之五十、燃煤降為百分之廿、再生能源升至百分之卅；二○五○年，目標再生能源占百分之六十至七十、氫能源占百分之九至十二、燃氣占百分之廿至廿七。

賴清德昨天也被問及對核電的態度，賴說，根據法律，最後一個機組是核三廠二號機，在二○二五年中運轉期滿，依法要除役。

賴清德也說，如果未來新技術有辦法解決核能的安全及核廢料問題，相信社會會接受，「在那個狀況下，政府不會排除安全、沒有核廢料的核能運用。」

不過，國民黨總統參選人侯友宜質疑，賴清德能源政見以天然氣為發電主力，天然氣儲存量不足兩周，將是國安問題，且民進黨能源政見跳票，未來要用愛發電？

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