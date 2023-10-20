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新聞眼／藍白僵持 朱立倫該主持大局了

聯合報／ 本報記者屈彥辰
國民黨主席朱立倫。記者林俊良／攝影
國民黨主席朱立倫。記者林俊良／攝影

藍白談判大選合作自十四日首次會晤以來，雙方各持立場、互嗆狠話，令彼此分歧更深。國民黨主席朱立倫在周三中常會表示，不管過程壓力有多大，他都要承擔，什麼他都必須要忍。藍白合陷入談判僵局，朱立倫不如相忍為「合」，上場主持大局。

如想促成藍白整合，須繞開藍白各自陷入僵局的議題，且又能觸及白營核心利益。朱立倫表明願相忍為黨，同時在中常會上，朱也針對不分區立委提名辦法、時程等作出修正意見，指不分區立委提名時程逢「藍白合」關鍵時期，必要時提名作業同意授權主席決定延後一周辦理。朱立倫正一步步鋪陳隨時可主持大局的起手式。

藍白合，有機會打敗綠；藍白不合，侯友宜柯文哲雙雙落選，也是可預料的結局。朱立倫肩負黨主席重任，國民黨輸了選舉，繼續在野，對朱並無個人好處，如果國會席次也守不住，選得比上次差，開票當天，就是朱立倫辭掉黨主席的日子。

侯友宜既是在朱立倫的主導下，接受國民黨徵召參選總統，相關決策的成敗榮辱皆由朱一人承擔，精明如朱立倫，勢必要窮盡手上方法，提高藍白合的可能性。

西方為何總喜歡以「牛肉」比喻政策或政治誘因？柯文哲先前說過，藍白可以談合作，綠白也可以談合作，柯文哲表明，民眾黨始終保留與民進黨合作的可能性，不是非跟國民黨合作不可。藍綠對立隨選戰極大化時，柯遊走在藍綠之間輪流叫板，換取自己的利益。

民眾黨方面的想法非常「務實」，朱立倫上場主持大局，會端出什麼菜色？若是能夠端出星級昂貴和牛，讓柯文哲、民眾黨吃了拍案叫絕，豈有談不成的道理？但國民黨自家人可能就要頂得住餓還不會吵翻天；反之，朱立倫若是端出廉價牛排，白營食之如嚼蠟，柯文哲換不到自己要的，也不會接受條件，藍白是競是合，談判大戲才正要上場。

2024選舉 2024總統選舉 藍白合 朱立倫 侯友宜 柯文哲

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