柯文哲、郭台銘二會 交流理念拚合作

藍白合暫未有共識之際，傳出民眾黨主席柯文哲十七日晚間二度與鴻海創辦人郭台銘見面。郭台銘昨晚受訪時證實「柯郭」會面，他和柯文哲先做理念交流、再擴大到行動面合作，彼此有很多共識。郭辦補充，合作不僅止於總統，也包含立委席次極大化。

另外，郭台銘辦公室宣布，郭台銘競選搭檔賴佩霞向美國在台協會完成遞件申請後，也經過移民官的面談程序，僅花費一個月左右的時間，昨天已取得來自美國國務院核發的「喪失美國國籍證書」。賴佩霞說，「我可以明確向大家報告，賴佩霞已不具有美國公民的身分。」

郭台銘昨晚現身西門町捷運站前發送限量錢母。郭台銘表示他和柯文哲是老朋友了，「我非常歡迎他來看我」，柯文哲提了很多政治改革議題、他提了經濟改革議題，彼此做理念交流，兩者不衝突。

由於郭台銘與柯文哲競辦總幹事黃珊珊的生日都是十月十八日，柯辦證實黃珊珊有送蛋糕給郭台銘，並由郭台銘兒子郭守正接待，但並未談及郭台銘是否要當副手議題。

郭辦也秀出黃珊珊送給郭台銘的巧克力口味玫瑰花蛋糕；郭台銘也贈送黃珊珊一個玩具總動員的抱抱龍存錢筒，希望一起拚經濟。

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